Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко победил техническим нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона в главном бою вечера на турнире Bellator в Японии. Этот бой стал последним для россиянина в Стране восходящего солнца, но впереди продолжение прощального тура в США и России. NEWS.ru рассказывает, как это было и кто может стать следующими соперниками Емельяненко.

Поражение на взвешивании

Говоря об опасности Куинтона Ремпейджа Джексона для Емельяненко, большинство экспертов, конечно, имели ввиду его лучшую версию. Джексон всегда был крупным, физически подготовленным полутяжем с пушечным ударом и крепкой челюстью. Скорость никогда не была его визитной карточкой, но при этом он умел взрываться и обладал звериной силой. Однако, то что мы увидели на взвешивании явно не походило на привычного всем Ремпейджа. На весы поднялся грузный мужчина, явно не утруждавший себя диетами и активно налегавший на гамбургеры. За широченными джексоновскими щеками не было видно даже ушей. Крякнувшие от удивления весы показали 120 кг — верхний лимит тяжёлой весовой категории.

Фёдор Владимирович тоже вышел с самым солидным весом за свою карьеру — 109 кг, однако при этом не выглядел толстым, заплывшим или растренированным. Может, он умышленно решил поднабрать массы, зная на кого похож его соперник, а может просто пара лишних килограммов стали следствием возраста. Важно, что при таком раскладе Фёдор всё равно получал преимущество в скорости, за счёт которого он и построил самое мощное наследие в истории тяжёлого веса.

Остальные бои турнира особой интриги и зрелищности не несли. Обидчик Андрея Корешкова Лоренц Ларкин все три раунда разбивал японца Кейту Накамуру, а Майкл Чендлер и Майкл Пейдж довольно быстро нокаутировали своих безвестных соперников. Конечно, для дебюта в Японии можно было собрать кард посильнее, в том числе за счёт приглашения лучших японских бойцов и россиян.

PRIDE ожил на десять минут

Но когда время подошло к главному действу, дух легендарной лиги PRIDE, которая в своё время превосходила UFC и где Емельяненко сделал себе имя, вернулся на арену. Кричащий голос японского ринганонсера на распев вызвал бойцов. Выход Джексона предварял волчий вой, а затем и сам экс-чемпион UFC вышел на сцену с любимой цепью. Появление Фёдора предварял колокольный звон, а выходил в клетку он под новую композицию, более бодрую, чем предыдущие, да и выглядел куда увереннее в себе, чем в последнем поединке с Бейдером.

Ну а дальше было три минуты работы мастера на «груше». Первый же джеб Фёдора зашёл вразрез, затем он провёл разведку и разрядил серию в голову, продолжая непрестанно двигаться вокруг медлительного и тяжёлого соперника. Все наскоки россиянина Джексон встречал, перекрывшись наглухо, и лишь изредка бросал тяжёлые размашистые оплеухи в ответ, которые если и цепляли Емельяненко, то совсем вскользь. За весь бой Фёдор нанёс лишь один удар ногой и, как и предсказывал его тренер Александр Мичков, рубился на руках.

Развязка наступила после экватора первого раунда. Очередная серия завершилась коронным правым кроссом Емельяненко, от которого падали даже лучшие из лучших. Джексон рухнул лицом в пол, закрыл голову и всем своим видом показал, что продолжать не готов. Конечно, выступление легендарного Ремпейджа обернулось разочарованием, но разве есть в этом вина Фёдора? Он лишний раз доказал, что в своей виртуальной лиге легенд 40+ остаётся не только конкурентоспособным бойцом, но и грозной силой, а потому прощальный тур можно продолжить. Более того Джексон стал уже седьмым чемпионом UFC, с которого Емельяненко снял скальп. Кто готов стать его соперником?

PRIDE's stolid sovereign of HW yore may just retire on top! Fedor Emelianenko (39-6, 1 NC) faceplants Quinton "Rampage" Jackson in their old backyard, scoring his 30th finish (27th in round one). It's Jackson's first KO loss since "Shogun" in 2005. #Bellator237 #BellatorJapan pic.twitter.com/4WT2y4VXU7 — Kyle Johnson (@VonPreux) December 29, 2019

Барнетт, Нельсон, Харитонов?

Следующий бой по плану Емельяненко должен провести летом в США, а потому его соперником по логике должен стать американец. Из именитых ветеранов, состоящих на контракте с PRIDE, он не дрался с Роем Нельсоном и Джошем Барнеттом. Первый — идеально подходящий для Фёдора вариант. Массивный и медленный тяжеловес стал бы такой же удобной мишенью для россиянина, как и нынешний Джексон, а потому вопрос был бы лишь в том, смог бы Фёдор его нокаутировать или пришлось бы двигаться и бить все три раунда.

С Барнеттом, если он, конечно, сохранил приличную форму, пришлось бы сложнее. Это очень сильный физически оппонент с отличной борцовской базой, но его три года не видели в деле. Анонсированное на прошлой неделе возвращение на Гавайях сорвалось из-за неизвестной болезни, а может, попросту Джош в очередной раз провалил допинг-тест, что с ним периодически случается.

Наконец, для боя в России в качестве соперника мог бы подойти и Сергей Харитонов, который не раз выражал готовность провести бой с Фёдором, а к тому времени должен окончательно залечить свою травму. Однако сам Емельяненко предпочитает драться с иностранцами. Жаль, что по состоянию здоровья не смог продолжить карьеру Мирко Крокоп, реванш с которым в Москве стал бы ярчайшим финалом карьеры Емельяненко.