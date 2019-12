Говоря об опасности Куинтона Ремпейджа Джексона для Емельяненко, большинство экспертов, конечно, имели ввиду его лучшую версию. Джексон всегда был крупным, физически подготовленным полутяжем с пушечным ударом и крепкой челюстью. Скорость никогда не была его визитной карточкой, но при этом он умел взрываться и обладал звериной силой. Однако, то что мы увидели на взвешивании явно не походило на привычного всем Ремпейджа. На весы поднялся грузный мужчина, явно не утруждавший себя диетами и активно налегавший на гамбургеры. За широченными джексоновскими щеками не было видно даже ушей. Крякнувшие от удивления весы показали 120 кг — верхний лимит тяжёлой весовой категории.

Фёдор Владимирович тоже вышел с самым солидным весом за свою карьеру — 109 кг, однако при этом не выглядел толстым, заплывшим или растренированным. Может, он умышленно решил поднабрать массы, зная на кого похож его соперник, а может просто пара лишних килограммов стали следствием возраста. Важно, что при таком раскладе Фёдор всё равно получал преимущество в скорости, за счёт которого он и построил самое мощное наследие в истории тяжёлого веса.

Остальные бои турнира особой интриги и зрелищности не несли. Обидчик Андрея Корешкова Лоренц Ларкин все три раунда разбивал японца Кейту Накамуру, а Майкл Чендлер и Майкл Пейдж довольно быстро нокаутировали своих безвестных соперников. Конечно, для дебюта в Японии можно было собрать кард посильнее, в том числе за счёт приглашения лучших японских бойцов и россиян.

Но когда время подошло к главному действу, дух легендарной лиги PRIDE, которая в своё время превосходила UFC и где Емельяненко сделал себе имя, вернулся на арену. Кричащий голос японского ринганонсера на распев вызвал бойцов. Выход Джексона предварял волчий вой, а затем и сам экс-чемпион UFC вышел на сцену с любимой цепью. Появление Фёдора предварял колокольный звон, а выходил в клетку он под новую композицию, более бодрую, чем предыдущие, да и выглядел куда увереннее в себе, чем в последнем поединке с Бейдером.

Ну а дальше было три минуты работы мастера на «груше». Первый же джеб Фёдора зашёл вразрез, затем он провёл разведку и разрядил серию в голову, продолжая непрестанно двигаться вокруг медлительного и тяжёлого соперника. Все наскоки россиянина Джексон встречал, перекрывшись наглухо, и лишь изредка бросал тяжёлые размашистые оплеухи в ответ, которые если и цепляли Емельяненко, то совсем вскользь. За весь бой Фёдор нанёс лишь один удар ногой и, как и предсказывал его тренер Александр Мичков, рубился на руках.

Развязка наступила после экватора первого раунда. Очередная серия завершилась коронным правым кроссом Емельяненко, от которого падали даже лучшие из лучших. Джексон рухнул лицом в пол, закрыл голову и всем своим видом показал, что продолжать не готов. Конечно, выступление легендарного Ремпейджа обернулось разочарованием, но разве есть в этом вина Фёдора? Он лишний раз доказал, что в своей виртуальной лиге легенд 40+ остаётся не только конкурентоспособным бойцом, но и грозной силой, а потому прощальный тур можно продолжить. Более того Джексон стал уже седьмым чемпионом UFC, с которого Емельяненко снял скальп. Кто готов стать его соперником?