29 декабря легендарный российский тяжеловес, 43-летний Фёдор Емельяненко проведёт один из последних поединков в своей карьере. В главном бою вечера совместного турнира Bellator и RIZIN в Японии он встретится с другой легендой PRIDE Куинтоном Джексоном. Его многолетний тренер Александр Мичков в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как его подопечный готовился к этому поединку, кто будет поддерживать его в углу, чем опасен соперник и какую тактику выберет Фёдор.

— Как проходила подготовка Емельяненко к этому бою?

— Фёдор как обычно тренировался со своей командой в Старом Осколе. В спаррингах ему помогали Вадим Немков и Валентин Молдавский. Работа была выстроена как обычно и получилась весьма продуктивной. Думаю, что всё должно пройти нормально.

— Как самочувствие у Фёдора. Проблемы со здоровьем, которые преследовали его при подготовке к бою с Райаном Бейдером, удалось решить?

— У него было время залечить болячки, поэтому в процессе подготовки никаких проблем со здоровьем не было. Я с ним работал вплоть до последней недели, когда он уехал в Москву, где уже подводил себя к бою. После этой работы 22 декабря Федя улетел в Японию. Думаю, всё с ним в порядке.

Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон KEIZO MORI/AFLO/Global Look Press

— Голландский наставник Питер Тайссе участвовал в этот раз в подготовке Фёдора?

— Да, он постоянно поддерживал связь с Фёдором и провёл две заключительных недели у нас на сборе в Старом Осколе. После этого Федя доработал заключительную неделю в Москве самостоятельно.

— Чего опасаетесь больше всего в бою с Куинтоном Джексоном?

— Соперник действительно опасный, боец до мозга костей. От этого парня можно всего ожидать. На опыте его не проскочишь.

— Есть беспокойство за результат?

— Когда его объявили, я понял, что Фёдору предстоит очередное непростое испытание, потому что никто не знает, что на уме у Джексона. Бой действительно вызывает опасения.

— В чём вы видите преимущество Фёдора в этом бою? Будет ли он использовать против Джексона борьбу, как это делал Чейл Соннен?

— Не думаю, что Федя сам полезет в борьбу. Если будет какой-то клинч, то он будет готов провести бросок, а так, мне кажется, предпочтёт порубиться с ним чисто на руках.

Александр Мичковizsambo.by Александр Мичковizsambo.by

— Кто будет находиться у него в углу во время боя?

— Питер будет помогать ему на 100%, а вторым угловым, скорее всего, будет его друг Денис Курилов.

— Время боя будет подстроено под американского зрителя. Он пройдёт утром по московскому и днём по японскому времени. Это как-то отразится на подготовке?

— Не думаю, что для Фёдора имеет значение, в какое время суток драться. Главное, что он поехал туда заранее, чтобы акклиматизироваться и хорошо себя чувствовать в бою.

— Он нередко говорит о скором окончании карьеры. По плану ещё два боя в Америке и России?

— Пока он не говорил о своих дальнейших планах. Все мысли были о предстоящем бое с Джексоном, а там будет видно.

— Продолжение карьеры может зависеть от исхода поединка?

— Думаю, результат тоже будет иметь значение.