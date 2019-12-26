29 декабря легендарный российский тяжеловес, 43-летний Фёдор Емельяненко проведёт один из последних поединков в своей карьере. В главном бою вечера совместного турнира Bellator и RIZIN в Японии он встретится с другой легендой PRIDE Куинтоном Джексоном. Его многолетний тренер Александр Мичков в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как его подопечный готовился к этому поединку, кто будет поддерживать его в углу, чем опасен соперник и какую тактику выберет Фёдор.
— Как проходила подготовка Емельяненко к этому бою?
— Фёдор как обычно тренировался со своей командой в Старом Осколе. В спаррингах ему помогали Вадим Немков и Валентин Молдавский. Работа была выстроена как обычно и получилась весьма продуктивной. Думаю, что всё должно пройти нормально.
— Как самочувствие у Фёдора. Проблемы со здоровьем, которые преследовали его при подготовке к бою с Райаном Бейдером, удалось решить?
— У него было время залечить болячки, поэтому в процессе подготовки никаких проблем со здоровьем не было. Я с ним работал вплоть до последней недели, когда он уехал в Москву, где уже подводил себя к бою. После этой работы 22 декабря Федя улетел в Японию. Думаю, всё с ним в порядке.
— Голландский наставник Питер Тайссе участвовал в этот раз в подготовке Фёдора?
— Да, он постоянно поддерживал связь с Фёдором и провёл две заключительных недели у нас на сборе в Старом Осколе. После этого Федя доработал заключительную неделю в Москве самостоятельно.
— Чего опасаетесь больше всего в бою с Куинтоном Джексоном?
— Соперник действительно опасный, боец до мозга костей. От этого парня можно всего ожидать. На опыте его не проскочишь.
— Есть беспокойство за результат?
— Когда его объявили, я понял, что Фёдору предстоит очередное непростое испытание, потому что никто не знает, что на уме у Джексона. Бой действительно вызывает опасения.
— В чём вы видите преимущество Фёдора в этом бою? Будет ли он использовать против Джексона борьбу, как это делал Чейл Соннен?
— Не думаю, что Федя сам полезет в борьбу. Если будет какой-то клинч, то он будет готов провести бросок, а так, мне кажется, предпочтёт порубиться с ним чисто на руках.
— Кто будет находиться у него в углу во время боя?
— Питер будет помогать ему на 100%, а вторым угловым, скорее всего, будет его друг Денис Курилов.
— Время боя будет подстроено под американского зрителя. Он пройдёт утром по московскому и днём по японскому времени. Это как-то отразится на подготовке?
— Не думаю, что для Фёдора имеет значение, в какое время суток драться. Главное, что он поехал туда заранее, чтобы акклиматизироваться и хорошо себя чувствовать в бою.
— Он нередко говорит о скором окончании карьеры. По плану ещё два боя в Америке и России?
— Пока он не говорил о своих дальнейших планах. Все мысли были о предстоящем бое с Джексоном, а там будет видно.
— Продолжение карьеры может зависеть от исхода поединка?
— Думаю, результат тоже будет иметь значение.
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