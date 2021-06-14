Аскаров выступит в главном бою турнира UFC

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC), выступающий в наилегчайшем весе, Аскар Аскаров проведёт следующий бой 31 июля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе, сообщает BJPenn.com.
Непобеждённый россиянин впервые выступит в главном событии вечера, а его соперником станет экс-претендент на чемпионский титул американец Алекс Перес. Вероятно, что победитель этого боя сразится с новоиспечённым чемпионом UFC в наилегчайшем весе Брэндоном Морено, который стал первым в истории Мексики обладателем пояса UFC.
Боец с нарушениями слуха Аскаров свёл вничью дебютный бой в организации с Морено, после чего одержал три победы подряд над топовыми соперниками.
Как сообщалось ранее, мексиканский боец Брэндон Морено победил удушением из-за спины в третьем раунде бразильца Дейвисона Фигейредо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.