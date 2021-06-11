Морено победил Фигейредо удушающим и стал первым чемпионом UFC из Мексики

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Мексиканский боец Брэндон Морено (19-5-2) победил удушением из-за спины в третьем раунде бразильца Дейвисона Фигейредо (20-2-1) и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Претендент Морено активно начал бой против едва не провалившего взвешивание чемпиона, который выглядел не в своей тарелке. В размене в конце раунда бразилец рухнул от пропущенного джеба, но не был сильно потрясён. Проигрывая размен в стойке, Фигейредо был вынужден перевести бой в партер и там взять его под контроль, но и там мексиканец перехватил инициативу.

Чемпион «проснулся» к середине поединка и начал выигрывать размены в стойке, но Морено ответил переводом в партер, проходом за спину и успешной попыткой удушающего приёма. Таким образом Морено стал первым чемпионом UFC, родившимся в Мексике.

Как сообщалось ранее, британский полусредневес Леон Эдвардс выиграл кровавую битву полусредневесов на турнире UFC 263 у американца Нейта Диаса, едва не попав в нокаут на последней минуте.