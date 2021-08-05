Артур Найфонов выиграл схватку за бронзу в весе до 86 кг

Российский борец Артур Найфонов, выступающий в весовой категории до 86 кг, одержал победу над узбекистанцем дагестанского происхождения Джавраилом Шапиевым и стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр.

Найфонов первый балл получил за вывод соперника с ковра, а второй уже перед перерывом за пассивность соперника. Вторая половина схватки проходила в вязкой позиционной борьбе, где Найфонов не позволял сопернику развить атаки, но и сам не использовал возможность перевести его в партер. В итоге схватка завершилась с минимальным перевесом Найфонова — 2:0, несмотря на яростные атаки узбекистанца на последних секундах.

Как сообщалось ранее, российский борец вольного стиля Заур Угуев, выступающий в весе до 57 кг, одержал победу со счётом 7:4 над индусом Кумаром Рави в финальной схватке олимпийского турнира в Токио и завоевал золотую медаль.