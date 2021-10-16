Андерсон нокаутировал Бейдера в первом раунде и вышел в финал Гран-при
Александр Круглов
Александр Круглов
06:27, 17 октября 2021
Кори АндерсонФото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Американский боец Кори Андерсон (16-5) победил техническим нокаутом в первом раунде соотечественника Райана Бейдера (28-7) и вышел в финал Гран-при Bellator в полутяжёлом весе на турнире в Финиксе (США).
В первом же размене в стойке Андерсон потряс Бейдера правым боковым и стремительно бросился добивать его на земле. Когда экс-чемпион Bellator и действующий обладатель титула в тяжёлом весе перевернулся на живот, Андерсон его окончательно добил и обеспечил себе выход в финал и бой за титул.
В поединке в лёгком весе американец Брент Примус победил единогласным решением судей соотечественника Бенсона Хендерсона.
Как сообщалось ранее, российский боец Bellator, представляющий Fedor Team, Анатолий Токов рассказал о своих перспективах завоевать чемпионский титул в среднем весе и заявил, что готов к бою с его обладателем Гегардом Мусаси после предстоящих обоим поединков.