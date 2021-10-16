Андерсон нокаутировал Бейдера в первом раунде и вышел в финал Гран-при

Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Лас-Вегасе завершился турнир очередной турнир Ultimate Fighting Championship (UFC). В главном бою вечера бразильянка Норма Дюмонт (7-1) победила по очкам американку Эспен Лэдд (9-2) и стала претенденткой на титул в полулёгком весе.

Соперницы осторожно повели бой, изредка постреливая джебами. В таком ритме чуть активнее и точнее была Дюмонт. Рисунок боя не менялся и во втором раунде, пока Лэдд не решила сократить дистанцию...