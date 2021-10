Андерсон нокаутировал Бейдера в первом раунде и вышел в финал Гран-при

В первом же размене в стойке Андерсон потряс Бейдера правым боковым и стремительно бросился добивать его на земле. Когда экс-чемпион Bellator и действующий обладатель титула в тяжёлом весе перевернулся на живот, Андерсон его окончательно добил и обеспечил себе выход в финал и бой за титул.

