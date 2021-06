Амосов победил Лиму и стал чемпионом Bellator

Амосов поначалу остерегался опасного в стойке соперника, постоянно меняя стойки, но уже через две минуты оформил тейкдаун и положил соперника на лопатки в центре клетки и сохранял контроль до конца раунда. Второй раунд прошёл по абсолютно идентичному сценарию, при котором Амосов в стойке не получил никакого урона, а раунд забрал за счёт контроля внизу. Лима делал всё, чтобы изменить ход боя, осторожно выбрасывал удары ногами, старался резко уходить от любых атак, но снова пропустил проход в ноги в середине раунда.

Надежда бразильца оставалась лишь на чемпионские пятиминутки и нокаутирующую мощь, но для этого было нужно рисковать, и в ходе боя ничего не менялось. Амосов сокращал дистанцию в нужный момент и стаскивал соперника на землю без особых проблем. Не сказать, что на земле Ярослав наносил сопернику серьёзный урон, но было достаточно активен, чтобы забирать раунд за раундом. Лима в концовке ударом снизу разбил украинцу бровь и попытался исполнить рычаг локтя, но на этом его успехи закончились. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Амосову со счётом 50:45 и 49:46 (двое).