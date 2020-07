Американский спортсмен назвал Петра Яна бумажным чемпионом

12 июля Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо техническим нокаутом. Ян стал обладателем чемпионского пояса, который оставался вакантным после того, как американец Генри Сехудо завершил карьеру.

Ранее россиянин сообщал, что Стерлинг может стать его следующим соперником. Американец в своём Twitter заявил, что ждёт поединка с Яном, который завладел поясом, не победив «ни одного соперника из топ-5», передаёт РИА Новости.