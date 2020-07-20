Единоборства

Американский спортсмен назвал Петра Яна бумажным чемпионом

11:40, 20 июля 2020 17
Петр Ян Петр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский боец Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна, ставшего обладателем пояса UFC в легчайшей весовой категории, бумажным чемпионом.

12 июля Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо техническим нокаутом. Ян стал обладателем чемпионского пояса, который оставался вакантным после того, как американец Генри Сехудо завершил карьеру.

Ранее россиянин сообщал, что Стерлинг может стать его следующим соперником. Американец в своём Twitter заявил, что ждёт поединка с Яном, который завладел поясом, не победив «ни одного соперника из топ-5», передаёт РИА Новости.

Я в буквальном смысле жду контракта, чтобы сразиться с бумажным чемпионом Петром Яном. Он не победил ни одного соперника из топ-5, а теперь владеет поясом. Как удобно, — написал Стерлинг.

Ранее NEWS.ru писал о том, что действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Champiоnship, UFC) в легчайшем весе (57–61 кг) россиянин Пётр Ян отстранен от боёв. Мера временная, она рассчитана на месяц.

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