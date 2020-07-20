Американский спортсмен назвал Петра Яна бумажным чемпионом

https://static.news.ru/photo/1550264c-ca67-11ea-8f5a-fa163e074e61_660.jpg Петр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский боец Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна, ставшего обладателем пояса UFC в легчайшей весовой категории, бумажным чемпионом.

12 июля Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо техническим нокаутом. Ян стал обладателем чемпионского пояса, который оставался вакантным после того, как американец Генри Сехудо завершил карьеру.

Ранее россиянин сообщал, что Стерлинг может стать его следующим соперником. Американец в своём Twitter заявил, что ждёт поединка с Яном, который завладел поясом, не победив «ни одного соперника из топ-5», передаёт РИА Новости.

Я в буквальном смысле жду контракта, чтобы сразиться с бумажным чемпионом Петром Яном. Он не победил ни одного соперника из топ-5, а теперь владеет поясом. Как удобно, — написал Стерлинг.

Iâm literally just waiting for an offer to fight the paper champ @PetrYanUFC . Beat NO ONE in the top 5 and is the champ. How convenient for him. Easy rise. Easy fall. https://t.co/3vG71BAKfn — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) July 20, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Champiоnship, UFC) в легчайшем весе (57–61 кг) россиянин Пётр Ян отстранен от боёв. Мера временная, она рассчитана на месяц.