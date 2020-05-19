Американский рестлер пропал без вести в океане

https://static.news.ru/photo/32c7da18-99ba-11ea-9f11-fa163e074e61_660.jpg Шед Гаспард Фото: Faye Sadou/MediaPunch /Global Look Press

39-летний американский рестлер Шед Гаспард был унесён волной во время купания в океане в Калифорнии и сейчас считается пропавшим без вести.

Как сообщает TMZ, спортсмен отдыхал на одном из пляжей Лос-Анджелеса с женой и 10-летним сыном. Во время купания сильное течение отнесло их на глубину. Спасатели первым нашли Гаспарда, но он попросил их спасти сначала сына. Ребёнка успели доставить на берег, а рестлера накрыло огромной океанской волной, после чего его уже никто не видел. Спасатели продолжают поиски, однако не исключено, что Гаспард утонул.

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