Американский промоушен Bellator отстранил Харитонова на три месяца

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов отстранён промоушеном Bellator на три месяца из-за травмы головы, полученной в драке с Адамом Яндиевым.
Bellator меня дисквалифицировал минимум на три месяца. Для восстановления может понадобиться и полгода. Сейчас мы определяемся с врачами, выбираем между Германией, Израилем и США. Планирую пройти полный курс реабилитации, чтобы как можно быстрее вернуться в строй, — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».
Конфликт между Харитоновым и Яндиевым был улажен 24 ноября. Бойцы повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». Яндиев нанёс несколько ударов по голове, в результате чего Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Как позднее сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. По словам последнего, ситуация попросту является провокацией со стороны Харитонова.
В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым.