Американский промоушен Bellator отстранил Харитонова на три месяца

https://static.news.ru/photo/7e903ae0-2e8d-11eb-8edc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: instagram.com/kharitonovmma

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов отстранён промоушеном Bellator на три месяца из-за травмы головы, полученной в драке с Адамом Яндиевым.

Bellator меня дисквалифицировал минимум на три месяца. Для восстановления может понадобиться и полгода. Сейчас мы определяемся с врачами, выбираем между Германией, Израилем и США. Планирую пройти полный курс реабилитации, чтобы как можно быстрее вернуться в строй, — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».

Конфликт между Харитоновым и Яндиевым был улажен 24 ноября. Бойцы повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». Яндиев нанёс несколько ударов по голове, в результате чего Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Как позднее сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. По словам последнего, ситуация попросту является провокацией со стороны Харитонова.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым.