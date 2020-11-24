Стыдно за всё: Харитонов и Яндиев пошли на мировую

Вот мы, кажется, и дожили до конца истории между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Самый громкий ММА-конфликт этого года подошёл к развязке: ребята пошли на мировую. Это выглядит немного странно, учитывая, как далеко всё зашло и какой была обстановка ещё три дня назад, но сейчас все углы сглажены. Бойцы встретились и объяснились друг перед другом. Харитонов пообщался с прессой и рассказал, почему решил простить обидчика.

Начал Сергей неожиданно. Он сказал, что благодарен судьбе за этот конфликт и объяснил, почему.

Хорошо, что это произошло со мной, хорошо, что это произошло наглядно. Мы — оба крепкие ребята, профессиональные бойцы. Этот случай показал, как делать не нужно. Чтобы наше подрастающее поколение смотрело на это и понимало, что никакой спортсмен не имеет права накачать большие мышцы и заниматься беспределом, — заявил Харитонов.

Дальше журналистов ждал мини-сюрприз. На экране показали видео, где Харитонов и Яндиев встретились, пожали друг другу руки, обнялись и объяснились. Точнее, Яндиев извинился, а Харитонов его извинения принял.

Я спортсмен и не должен был себе позволять такого, я приношу тебе извинения и никакой агрессии к тебе не испытываю, — сказал Адам на встрече.

Харитонов с довольным лицом простил Яндиева и отметил, что умение признавать свою вину — качество сильного человека. Также он выразил надежду, что молодёжь не будет брать пример с них и будет решать все вопросы лично, не вынося всё на публику. В частной беседе с журналистами Сергей даже сказал, что ему стыдно за всё, что он наговорил про Адама и его долги, хотя тут-то, казалось бы, стыдиться нечего.

На все другие уточняющие вопросы Харитонов отвечал максимально осторожно, дескать, всё в прошлом, проблем больше нет никаких. В ответ на вопрос о долге он сказал, что это личное дело, он не готов его комментировать, главное, что все личные вопросы решены.

Сергей Харитонов vk.com/sergei_kharitonov

Можно предположить, что эта тема будет закрыта так или иначе. Либо уже закрыта. Яндиевы не бедные люди, пара миллионов рублей не та сумма, которую они пожалеют ради репутации. Раз уж люди мирятся, то они либо делают это по-настоящему, либо не делают вообще. Но всё это лишь предположения. Придёт время, и Сергей расскажет, как всё обстоит на самом деле.

Ещё один важный момент — уголовное преследование Яндиева. Видео с примирением — это хорошо, но автоматически уголовные дела не закрываются. Мы спросили у Сергея, что будет с этим делом, и вот что ответил спортсмен.

Я не хочу никаких уголовных дел в отношении Адама, не хочу никаких преследований, все имеют право на ошибку. Человека можно простить, — сказал он.

Олег Пахомов, адвокат Харитонова, подтвердил, что претензий к Яндиеву они больше не имеют, но на ход следствия влиять не могут, поэтому судьба разбирательства не в их руках. Впрочем, примирение сторон — достаточный повод, чтобы закрыть уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью, так что почти наверняка Адам будет на свободе. Возможно, штраф заплатить придётся, но это формальности.

Так или иначе, конфликт подошёл к концу. О нём ещё долго будут говорить, Харитонова уже в социальных сетях начали называть «терпилой», дескать, нужно было идти до конца. Может, и надо было, но они выбрали другой вариант и имели на это право. Говорят же, что худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому пока ставим точку в этой истории, но следить продолжаем. Мало ли что-то ещё интересное случится.