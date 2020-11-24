Харитонов поблагодарил судьбу за конфликт с Яндиевым

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов на пресс-конференции в Москве прокомментировал конфликт с коллегой Адамом Яндиевым, с которым устроил драку.
Благодарен судьбе, что произошла эта ситуация. Хорошо, что это произошло со мной, хорошо, что это произошло наглядно. Мы — оба крепкие ребята, профессиональные бойцы. Этот случай показал, как делать не нужно. Чтобы наше подрастающее поколение смотрело на это и понимало, что никакой спортсмен не имеет права накачать большие мышцы и заниматься беспределом, — заявил Харитонов.
Харитонов и Яндиев повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев же был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Как позднее сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. По словам последнего, ситуация попросту является провокацией со стороны Харитонова.
В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым. Он исключил вариант перемирия с бойцом.