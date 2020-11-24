Харитонов поблагодарил судьбу за конфликт с Яндиевым

https://static.news.ru/photo/b91e49ee-2e3e-11eb-978c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: instagram.com/kharitonovmma

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов на пресс-конференции в Москве прокомментировал конфликт с коллегой Адамом Яндиевым, с которым устроил драку.

Благодарен судьбе, что произошла эта ситуация. Хорошо, что это произошло со мной, хорошо, что это произошло наглядно. Мы — оба крепкие ребята, профессиональные бойцы. Этот случай показал, как делать не нужно. Чтобы наше подрастающее поколение смотрело на это и понимало, что никакой спортсмен не имеет права накачать большие мышцы и заниматься беспределом, — заявил Харитонов.

Харитонов и Яндиев повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев же был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Как позднее сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. По словам последнего, ситуация попросту является провокацией со стороны Харитонова.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым. Он исключил вариант перемирия с бойцом.