Лучший российский тяжеловес в ММА Александр Волков провёл достойный поединок против третьего номера рейтинга UFC американца Кёртиса Блейдса. В четвёртом и пятом раунде он разбил ему лицо и выглядел лучше в стойке, однако проигранная в одни ворота первая половина боя не позволила россиянину победить в самом важном бою в карьере. Ключом к победе Блейдса стали 14 тейкдаунов (личный рекорд). По этому показателю он вошёл в десятку лучших бойцов UFC, сравнявшись с Хабибом Нурмагомедовым, и стал лучшим среди тяжеловесов.

Тревожные ожидания

О том, почему Блейдс — самый стилистически неудобный соперник для Волкова мы уже писали. На бумаге у американца была куча козырей: выдающаяся борцовская подготовка, тяжёлые кулаки, отличный тайминг и умение держать удар. При этом Блейдс мог как добить соперника в партере, так и довести дело до уверенной победы по очкам. У Волкова без нокаутирующего удара было совсем немного шансов, точнее оставался один единственный — измотать соперника в первой половине боя и затем добить в концовке. На этот сценарий и делал ставку российский боец вместе со своим штабом, и он почти сработал.

Третий подряд турнир в Лас-Вегасе завершал июньскую серию турниров UFC, на которых Волков оказался единственным российским представителем. Впереди фанатов ждут захватывающие поединки на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где выступит десяток россиян и почти столько же представителей постсоветского пространства. Наверное, и Александру легче было бы выступить там, где будет привычный часовой пояс, привычных размеров клетка и выматывающая жара, в которую тяжёлому Блейдсу пришлось бы куда сложнее.

Но в этот вечер хозяином положения был американец, вышедший в октагон под хорошо знакомый фанатам единоборств саундтрек к Mortal Kombat. Перед боем он и не скрывал своего простого как три рубля плана — валить Волкова на настил клетки, а там жёстко бить и любой ценой не давать подняться. Александр знал это и без его слов, но что толку от такого знания, если голыми руками бульдозер не остановишь.

Если бы бой шёл семь раундов

Александр Волков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американец с первых секунд пригнулся и резко рванул в ноги Волкова. Тело двухметрового великана взмыло в воздух и с грохотом рухнуло на настил. Потом Блейдс повторил процедуру ещё несколько раз. В тот момент у его соперника и мыслей не было об атаках. Главным было пережить эти тяжелейшие удары с обеих рук на земле, увернуться от острых, как бритва (это, кстати, официальное прозвище американца) локтей, а в самом идеальном случае встать и немного перевести дух. Блейдс чередовал постоянные взрывы с передышками, давая тем самым надежду, что он вот-вот устанет.

Лежать под соперником, чей вес приближается к 120 кг — сомнительное удовольствие. Александр должен был постоянно держать под контролем его опасные длинные руки и справляться с нагрузкой, а потому тратил сил немногим меньше соперника. В начале второго раунда Блейдс удивил и в стойке, нанеся несколько жёстких ударов на первых секундах. Лучик надежды на выход из беспросветного тоннеля забрезжил в третьем раунде, когда американец начал жадно глотать воздух, потерял половину своей скорости и, как следствие, стал испытывать трудности с переводом в партер. К тому времени он сделал число тейкдаунов двузначным, обновив личный рекорд. До рекорда UFC в 21 перевод в партер за один бой, который принадлежит нашему соотечественнику Хабибу Нурмагомедову, было далеко, но его тактика отлично работала в исполнении американского тяжа.

Четвёртый и пятый раунды в ММА принято называть чемпионскими, так как они присутствуют только в главных боях вечера и титульных поединках. Функциональная подготовка и своевременные пробежки во время жёстких карантинных будней в Москве сделали своё дело. Александр оказался свежее в этих раундах и начал перебивать соперника в стойке. В четвёртом раунде Блейдс ещё успел его повалять, но ушёл в свой угол с окровавленным лицом. Однако созданный в начале поединка задел оставлял Волкову шансы только в случае нокаута. Вот он неплохо встретил американца апперкотом, вот добавил коленом в клинче, но всех этих локальных успехов не хватало для того, чтобы выбить у него почву из под ног, а в моменты совсем критической опасности, Блейс просто спасался в борьбе.

Шаг вперёд, несмотря на поражение

Двое из трёх судей отдали Волкову два из пяти раундов, и это было гораздо лучше, чем можно было предположить до боя. Временами россиянин неплохо отражал атаки соперника, а большое число тейкдаунов говорит и о том, что он постоянно вставал. Александр отлично подготовился в партере и не дал нанести себе серьёзный урон, сумел переломить ход поединка и доставил Блейдсу такие проблемы, которые не создавал ему никто, кроме злого гения Франсиса Нганну. Казалось, что продлись бой семь вместо пяти раундов и победа была бы в кармане у россиянина. Впрочем, и такой конкурентный исход схватки не сделал его проигравшей стороной. Во времена, когда большинство ведущих бойцов отказываются выходить в октагон из-за недовольства гонорарами, подготовкой или соперниками, Волков принял бой на невыгодных для себя условиях и провёл его более чем достойно.

Блейдс вряд ли улучшит свои позиции в рейтинге после такой победы и не получит титульный бой в ближайшее время. Сводить его в третий раз с Нганну нет никакого смысла, так как француза логичнее сделать запасным в финальном противостоянии Стипе Миочича и Даниэля Кормье, а затем спокойно вывести на победителя. За это время Блейдс успеет провести ещё один-два боя и хорошенько протестировать следующих претендентов на титул, но сам может и не получить нового шанса.

У Волкова все возможности сохранить седьмую позицию в рейтинге и продолжить драться с сильнейшими бойцами. 32 года для тяжеловеса — не критический возраст, а поскольку Александр постоянно растёт над собой и оставляет всё меньше недостатков, вероятно, его лучшие бои ещё впереди. На данном этапе карьеры для него хорошим испытанием стал бы голландец Алистар Оверим, который и борьбу бы проверил, и в стойке не дал бы заскучать, но при этом с годами стал медленнее и уязвимее.