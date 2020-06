Агаповой хватило трёх минут для победы в дебютном бою UFC

В середине первого раунда Роберсон прошёл сопернику за спину, но потерял позицию и оказался в партере внизу. Веттори провёл мощный граунд-энд-паунд и завершил бой удушающим приёмом.

В первом бою основного карда дебютантка UFC из Казахстана Мария Агапова победила удушением из-за спины в первом раунде американку Ханну Сайферс.