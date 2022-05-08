Адам Дайнес: Бивол красава, он доработает Альвареса в реванше

Адам Дайнес / Фото instagram.com/adam_deines

Немецкий полутяжеловес Адам Дайнес в разговоре с корреспондентом NEWS.ru прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом. Бывший соперник Артура Бетербиева считает, что российский боксёр победил мексиканца за счёт высокого интеллекта и правильной тактики.

Бивол красава, я очень болел за него. Специально встал утром ради него и страшно переживал. Я предполагал, что у Канело будут проблемы. Бивол хорошо держал его на дистанции, выбрал правильную тактику, работал умно, молодец. Я видел, что Канело старался, но у него не получалось. Умно, умно и ещё раз умно. Это характеристика Бивола, – сказал Дайнес.

Также спортсмен дал прогноз на реванш боксёров, предположив, что вторая встреча для Бивола будет ещё легче, чем первая.

Это не вес Канело. Уверен, что сейчас будет реванш. Но Бивол доработает мексиканца, – добавил Адам.

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.