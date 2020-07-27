Абдуллаев и Маликов возглавят первое боксёрское шоу RCC после карантина

Российские боксёры лёгкого веса Заур Абдуллаев (11-1) и Павел Маликов (16-1-1) сразятся в главном поединке турнира в Екатеринбурге, который пройдёт 22 августа в Екатеринбурге.
Оба соперника входят в число лучших российских легковесов. Маликов владеет титулом Eurasian Boxing Parliament, а Абдуллаев занимает шестую строчку в рейтинге WBC. В соглавном бою выступит непобеждённый российский полулегковес Станислав Калицкий.
Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, турнир пройдёт без зрителей и будет показан на площадках Youtube и «ВКонтакте».
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