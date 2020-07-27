Абдуллаев и Маликов возглавят первое боксёрское шоу RCC после карантина

https://static.news.ru/photo/20660954-d019-11ea-9313-fa163e074e61_660.jpg Заур Абдуллаев Фото: zaur_abdullaev_61/instagram.com

Российские боксёры лёгкого веса Заур Абдуллаев (11-1) и Павел Маликов (16-1-1) сразятся в главном поединке турнира в Екатеринбурге, который пройдёт 22 августа в Екатеринбурге.

Оба соперника входят в число лучших российских легковесов. Маликов владеет титулом Eurasian Boxing Parliament, а Абдуллаев занимает шестую строчку в рейтинге WBC. В соглавном бою выступит непобеждённый российский полулегковес Станислав Калицкий.

Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, турнир пройдёт без зрителей и будет показан на площадках Youtube и «ВКонтакте».