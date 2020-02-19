Добыча нефти в 2020 году, несмотря на все усилия по сдерживанию производства странами ОПЕК+, может вырасти более чем на 2 млн баррелей в сутки. Большую часть этого прироста обеспечат США, остальное — государства второго эшелона, представленные Бразилией, Норвегией и Канадой. Эксперты полагают, что они смогут увеличить свою долю рынка, пока другие держат для них приемлемый уровень цен. Что позволяет средним производителям наращивать добычу, — в материале NEWS.ru.

В 2020 году производство жидких углеводородов (ЖУВ) в не входящих в ОПЕК странах может вырасти на 2,25 млн баррелей в сутки и достичь 66,6 млн. Такой прогноз содержится в последнем докладе Организации стран экспортёров нефти. Основным драйвером роста, как и в прошлом году, останутся Соединённые Штаты, которые, по оценке картеля, прибавят ещё 1,26 млн баррелей в сутки.

Однако Вашингтон не одинок в своём стремлении увеличить производство. Львиную долю остального прироста обеспечат другие страны, которых можно отнести ко второму эшелону, нефтедобытчиков. Эти государства — Норвегия, Бразилия и Канада.

По прогнозу ОПЕК, в 2020-м добыча нефти в Норвегии вырастет на 320 тыс. баррелей в сутки до 2,06 млн. Бразилия прибавит 310 тыс. и достигнет уровня в 3,81 млн. Меньше всего в этой «тройке» нарастит производство Канада — на 100 тыс. баррелей в сутки до 5,49 млн. В сумме три страны будут добывать в этом году 11,36 млн баррелей в сутки — примерно на уровне России.

По прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в текущем году Бразилия и Норвегия смогут увеличить добычу жидких углеводородов на 500 тыс. баррелей в сутки каждая, Канада — на 200 тыс. Как пояснили NEWS.ru в компании, прирост добычи в этих трёх странах полностью покроет весь предполагаемый рост спроса на нефть (1,1 млн баррелей в сутки).



Ожидания ОПЕК можно считать несколько консервативными, считает аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин. Он ссылается на прогноз Управления энергетической информации США, согласно которому три вышеуказанных государства нарастят добычу жидких углеводородов на 900 тыс. баррелей в сутки. Основной вклад — 400 тыс. — ожидают от Норвегии, причём схожую оценку даёт и Норвежский нефтяной директорат, отмечает эксперт. Бразилии прогнозируют прирост в 300 тыс. баррелей в сутки.

В условиях сдерживания добычи странами ОПЕК+ государства, не участвующие в сделке, стремятся увеличить своё присутствие на рынке. Если в 2019 году суммарная доля Норвегии, Бразилии и Канады в мировом производстве ЖУВ составила 10,8%, то уже в 2020-м они могут рассчитывать на 11,6%. В ближайшие годы их вес продолжит расти, однако роль ключевого драйвера увеличения мирового производства остаётся за США. Иван Тимонин аналитик VYGON Consulting аналитик VYGON Consulting

Напомним, участники соглашения ОПЕК+ в прошлом году сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, а с 1 января 2020-го увеличили этот объём до 1,7 млн. Как ранее писал NEWS.ru, в условиях данной сделки доля стран ОПЕК на мировом рынке в 2019-м сократилась с 30,7% до 29%, и, по прогнозам экспертов, продолжит своё снижение и дальше.

Бразилия, Норвегия и Канада и до соглашения по сокращению добычи нефти были важными игроками рынка — второй после США частью не входящих в состав нефтекартеля государств, напоминает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Тем не менее, по словам эксперта, сделка ОПЕК+ тоже отчасти помогла этим странам тем, что стабилизировала мировые цены на сырьё.

В условиях, когда Соединённые Штаты продолжают наращивать добычу, страны не хотят потерять свою долю на рынке, отмечает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Производство нефти увеличивается не быстро, на это уходит несколько лет. Чтобы нарастить добычу к 2025 году, когда, по прогнозам, начнётся замедление аналогичного роста в США, нужно начинать работать уже сейчас — разрабатывать новые месторождения, внедрять новые технологии. Это будет хороший задел на будущее. Наталья Мильчакова заместитель руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари»

Инвестиционный бум

Условия производства в Бразилии, Норвегии и Канаде отличаются друг от друга, как и свойства добываемой ими нефти. При этом, каждая из трёх стран имеет свои козыри, позволяющие увеличивать производство сырья, отмечают эксперты.

Добыча в Норвегии растёт за счёт развитой инфраструктуры и технологий, а также большого запаса кадрового ресурса. Страна давно на этом рынке и ей проще, чем другим, осуществлять достаточно сложные проекты, например, шельфового бурения. Норвегия постепенно реализовывает большой технологический потенциал, и за счёт этого добыча продолжит расти в обозримой перспективе. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Ключевым фактором увеличения производства в Норвегии является ввод новых активов, добавляет Иван Тимонин. Он напоминает, что в октябре 2019 года подконтрольная государству компания Equinor совместно с партнёрами начала добычу на месторождении Johan Sverdrup — крупнейшем нефтяном проекте на норвежском континентальном шельфе с 1980-го.

Отметим, что запасов данного месторождения, которые оцениваются в 2,7 млрд баррелей, вполне может хватить на 50 лет.

Для Бразилии, по словам Тимонина, ключевым драйвером роста станет увеличение активности на действующих шельфовых месторождениях за счёт ввода новых плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти.

Антон Покатович, в свою очередь, считает основным источником для увеличения производства — огромные природные ресурсы страны.

В Бразилии наблюдается нехватка квалифицированных кадров, зато имеется дешёвая рабочая сила, что позволяет разрабатывать даже труднодоступные нефтяные запасы. Кроме того, за последние пару лет Латинская Америка стала гораздо привлекательнее для мировых инвесторов. Зарубежные инвестиции идут и в нефтяную отрасль Бразилии. В этой стране происходит что-то похожее на Венесуэльский нефтяной бизнес, только без негативных последствий. Туда приходят государства, которым интересны природные ресурсы и они помогают их разрабатывать, — отметил аналитик.

Именно Бразилия может в будущем составить конкуренцию остальным нефтедобытчикам, считает Наталья Мильчакова. Она напоминает, что страна уже вошла в «десятку» крупнейших производителей нефти с долей в 2,5-3% от мировой добычи, и скорее всего продолжит свою экспансию.

Сами бразильцы оценивают ожидаемый уровень производства нефти в 2020 году в 3,5 млн баррелей в сутки, по сравнению с 3,1 млн в 2019-м. Об этом сообщил министр энергетики Бразилии Альбукерке, слова которого приводит Reuters. Вместе с добычей страна рассчитывает увеличить также и экспорт сырья на 300 тыс. баррелей в сутки и довести его до 1,4 млн.

Крупнейшая страна Южной Америки даже всерьёз задумалась о вступлении в ОПЕК. Переговоры об этом, по словам министра энергетики, могут начаться в середине текущего года. Правда идея присоединения к нефтекартелю не поддерживается представителями отрасли, которые опасаются, что им придётся взять на себя обязанности по сокращению добычи.

Рост производства в Канаде эксперты объясняют планами крупнейших компаний страны по увеличению капитальных затрат в этом секторе. В 2020 году инвестиции в добычу нефти и природного газа в Канаде могут вырасти на $2 млрд, по сравнению с прошлым годом, и достичь $25,4 млрд. Такой прогноз даёт Канадская ассоциация производителей нефти (CAPP). Это первое увеличение инвестиций за последние пять лет. Почти половина средств будет вложена в развитие производства на нефтяных песках.

Необходимо отметить, что себестоимость добычи в Канаде выше, чем в других странах. Так в случае снижения цен к уровню $50 за баррель, канадские нефтяники вернутся к нулевым доходам, отмечает Антон Покатович. По его словам, относительно спокойно они могут себя чувствовать при ценах в $60 за баррель и выше. Эксперт полагает, что к уровню в $60 нефтяные котировки могут вернуться ещё до конца первого квартала. Дальше начнётся сезонное повышение спроса, и летом цены могут двинуться к уровням $65-70.

В настоящее время нефть эталонного сорта Brent торгуется выше $58 за баррель, после резкого снижения почти до $53 (10 февраля) на фоне опасений снижения спроса из-за эпидемии коронавируса в Китае.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов считает, что средняя цена сырья в этом году будет чуть выше $60. В таких условиях, Бразилия, Норвегия и Канада окажутся в выигрыше за счёт увеличения производства, если найдут кому продать всю добываемую нефть, подытожил эксперт.