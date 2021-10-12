Безналичный бум: России пророчат светлое «платёжное» будущее

Международные консультанты увидели высокий потенциал для дальнейшего развития российского рынка безналичных платежей. В ближайшие десять лет, по их прогнозу, в России темпы роста платежей по банковским картам будут опережать крупнейшие экономики мира. В пандемию граждане особенно активно переходили на безналичные способы расчётов. И всё-таки большинство россиян пока не готово полностью отказаться от наличных денег. О том почему — в материале NEWS.ru.

Безнал по-русски

Феноменальный рост рынка безналичных платежей называют «русским чудом». Впервые о нём заговорили в 2019 году, когда выяснилось, с 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз (с 5,8 до 172 в год на человека). Десять лет назад количество транзакций на душу населения у России были ниже, чем у мирового лидера — Норвегии — в 40 раз, а сейчас — всего в 1,5 раза. В прошлом году этот показатель приблизился уже к 300. В 2020 году, по данным ЦБ, доля безналичных платежей в России составляла около 70%, увеличившись сразу на 6 процентных пунктов относительно 2019 года.

В ближайшие десять лет популярность карточных платежей в России только вырастет, следует из отчёта «Глобальный рынок платежных услуг 2021: ставки на рост», подготовленного международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

В среднем за год прирост количества трансакций составит 12%, на 9% возрастет сумма платежей. По этим показателям Россия опередит крупнейшие экономики мира, считает глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер. Для сравнения: темпы роста розничных транзакций во Франции, Германии, Великобритании, как ожидается, составят 11,3–11,7%, а в США — 8,3%.

К 2030 году в России число покупок по картам достигнет 146 млрд ежегодно (по тысяче операций на человека), что суммарно выше, чем в трёх ведущих европейских странах (126 млрд). Объём платежей вырастет до $70 млрд. Причём самый впечатляющий результат покажут дебетовые карты. Их количество исторически увеличивалось быстрее всего: в 2015-2020 годах темпы превысили 35%.

Одновременно выручка от безналичных платежей в России будет расти быстрее, чем в других странах Восточной Европы: по прогнозу BCG, в ближайшие десять лет этот показатель удвоится.

Гендиректор Visa в России Михаил Бернер рассказал «Коммерсанту» , что Россия уже занимает первое место в мире по объёмам переводов с карты на карту. По его словам, сегодня 53% россиян оплачивают покупки бесконтактно, 74% потребителей рассчитывают увидеть терминалы бесконтактной оплаты в любом магазине, а треть россиян (30%) откажутся покупать там, где нет возможности оплатить покупки бесконтактно.

В будущем транзакции по картам продолжат вытеснять наличные расчёты, заявила NEWS.ru операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Бояться этого переход точно не стоит. Во-первых, он неизбежен, а во-вторых, от перехода на «безнал» выиграет и экономика, и сами покупатели, уверена эксперт.

Платить картой намного удобнее, чем наличными, а с широким распространением Pay-сервисов и программ лояльности от банков расплачиваться картой становится ещё и выгоднее, чем наличными, — напомнила Артемьева.

Продавцы с ростом безналичных платежей смогут сократить издержки на инкассацию, а значит также будут в плюсе. Кроме того, с ростом доли безналичных расчетов, как показывает практика, растут и объёмы потребительских расходов, что позитивно отражается на всей экономике. Так, по данным Visa, в период с 2011 по 2015 годы распространение оплат по банковским картам в России привело к увеличению потребительских расходов на 26 млрд долларов. Но тогда только около 25% всех расчётов проходили по безналу, указала Артемьева.

Рост безналичных платежей не означает полную отмену «налички». Речь тут, скорее, про развитие альтернативных форм оплаты, считает Артемьева. Согласно последним опросам, с «наличкой» не готовы расстаться 65% россиян.

Привычка — чувствовать деньги наощупь

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор платёжного сервиса «Скрепка» Алексей Шумилин обратил внимание, что процент безналичных оплат в российских городах-миллионниках в десятки раз отличается от аналогичного показателя в регионах.

Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга оплата покупок с помощью смартфона и умных часов давно стала привычкой. В небольших населенных пунктах люди, напротив, привыкли держать сбережения в виде наличных, — рассказал эксперт NEWS.ru.

По словам Шумилина, причина такого потребительского поведения — общее недоверие к надёжности российской банковской системы, опасения, связанные с мошенническими списаниями с карт и отсутствие инфраструктуры для безналичных платежей. Здесь важно учитывать категорию покупателей старшего возраста, которые просто привыкли платить наличными. К тому же время пандемии доходы россиян серьёзно снизились, что привело к кратному росту неплатежей по кредитам. Опасаясь безакцептных списаний, люди предпочитают обналичивать свой доход сразу после получения, отметил эксперт.

Исполнительный директор платёжного агрегатора IntellectMoney Дмитрий Попов в беседе с NEWS.ru предположил, что боязнь тотального внедрения безналичных платежей, связана, скорее, с недоверием к государственным органам, которые активно наращивают присутствие в отрасли.

Чем более понятными и предсказуемыми будут действия регуляторов, налоговой службы, судебных приставов, чем меньше ошибок будут в их действиях (например, когда блокируется доступ к расчётному счёту по уже давно оплаченной задолженности), тем легче общество примет переход на новый уровень функционирования платёжной отрасли, — пояснил Попов.

По мнению Шумилина, развитие безналичных платежей тормозит высокая эквайринговая комиссия для ретейлеров. Этот показатель в России составляет от 1,8 до 3,5% от стоимости покупки, что в несколько раз превышает стоимость эквайринга в Европе. Ретейлер оказывается в парадоксальной ситуации, когда обслуживание безналичной выручки стоит для него дороже, чем обслуживание наличных. В результате региональные компании, особенно микробизнес, отказываются внедрять на торговых точках безналичные способы оплаты.

Решение проблемы эксперт видит в развитии системы быстрых платежей, предусматривающих оплату покупок с помощью QR-кода, причём без лишения банковского кэшбека. Тогда, кажется, Россия продолжит демонстрировать стабильно растущие показатели перехода на безналичные платежи, в том числе в регионах.

Но есть и ещё одна проблема. Именно расчёт наличными сохраняет рабочие места кассиров. А переход на «безнал» будет способствовать их сокращению, что весьма чувствительно для регионов. Но это уже другая история...