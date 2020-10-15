Balenciaga выпустит коллекцию обуви «с пальцами»

https://static.news.ru/photo/6117be32-0ec3-11eb-8e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Balenciaga

Бренд обуви Balenciaga планирует совместно с производителем подошв Vibram выпустить коллекцию обуви с отделениями для пальцев.

Новая коллекция будет называться Balenciaga Toe, в неё войдут три модели обуви: спортивные ботинки, кроссовки на шнуровке и женские ботильоны на каблуке, пишет Esquire.

При создании обуви использовалась технология Five Fingers, которую Vibram разработал для создания альпинистских ботинок. Такая подошва имитирует ощущение от ходьбы босиком.

Новая коллекция будет доступна для покупки с 16 октября.

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