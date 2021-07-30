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«Я обалдела»: парень поразил пенсионерку, оплатив на кассе её продукты

18:44, 30 июля 2021
«Я обалдела»: парень поразил пенсионерку, оплатив на кассе её продукты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Молодой человек поразил пенсионерку, оплатив на кассе супермаркета её продукты. После того как кассир пробил покупки, парень приложил карту к терминалу — бабушка даже не успела понять, что произошло, но была приятно удивлена. Ролик опубликован в социальной сети TikTok.

Некоторое время пенсионерка даже отказывалась от купленного, говоря, что молодому парню деньги нужнее. Однако тот настоятельно говорил: «Забирайте покупки». На вопрос бабушки: «Зачем?», он несколько раз ответил: «Чтобы вы улыбались».

Ну надо же! Ну ты прям меня обалдел. Я прям обалдела. Спасибо, сынок, Бог тебе в помощь, — сказала она.

@skyorsk

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Ролик умилил всю соцсеть. Видео посмотрели более 7,2 млн раз.

«Парень — пример для всех», «До слёз! Горжусь такими людьми», «Она так радуется, хотя он просто оплатил покупку...», «Какая милая бабуля! Смотрю и свою вспоминаю», «Всего пара сотен рублей, а сколько эмоций!», написали пользователи соцсети под роликом.

Ранее сообщалось, что россиянка проиграла мужу и вместо отпуска в Сочи пришлось ехать отдыхать в Петрозаводск. Влюблённые выбирали место, куда отправятся, прямо в аэропорту по итогу игры.

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