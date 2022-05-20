«В них экспрессия, сексуальность»: как джинсы стали культовой одеждой История самых известных брюк мира от униформы для рабочих до символа высокой моды

Фото Volkmar Heinz/dpa/picture-alliance/ТАСС

20 мая 1873 года немецкий иммигрант еврейского происхождения Ливай Страусс запатентовал «комбинезон для рабочих без бретелей для ножа, денег и часов», который в народе стали называть джинсами. За неполные 150 лет брюки из денима заняли прочное место на главных подиумах мира, а в СССР они были культом и объектом желания модников. NEWS.ru вспоминает историю создания самой популярной вещи современного гардероба, создателю которой завидовал сам Ив-Сен Лоран, и рассказывает, какие модели джинсов актуальны летом 2022 года.

Комбинезон без верха для рабочих-золотоискателей

История джинсов начинается в штате Калифорния, который в середине XIX века охватила золотая лихорадка. Рабочим требовалась прочная и обладающая повышенной износостойкостью одежда, способная справиться с нагрузками на рудниках. Тогда 44-летний Ливай Страусс (Лейб Штраус при рождении) основал компанию Levi Strauss & Co. В русском языке имя изобретателя джинсов закрепилось как Леви Страусс.

Первое время штаны шили из плотной парусины, но с появлением спроса на товар Страусс заменил её на лёгкий французский деним (прочная хлопчатобумажная ткань). В конце XIX века джинсы были популярной и удобной, более гигиеничной в сравнении с кожаной одеждой для золотоискателей, лесорубов, шахтёров и фермеров. Они назывались комбинезонами без верха. А сам термин «джинсы» — это переиначенное на американский манер слово Genoa, потому что первоначально одежду из денима носили генуэзские моряки. Привычное название брюки приобрели лишь в 1940-х.

Richard B. Levine, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

В 1886 году Страусс впервые нашил на свои джинсы кожаный лейбл, на котором были изображены две лошади, растягивающие брюки в противоположные стороны, — символ прочности и стойкости брюк. Постепенно потребители выявили серьёзный недостаток — от брюк быстро отрывались карманы. Тогда компаньон Страусса латышский иммигрант Джейкоб Дэвис предложил укреплять карманы джинсов заклёпками для конской сбруи.

Поначалу заклёпки ставились и на задние карманы, и на ширинку. Но после того как президент компании обжёгся о кнопку, накалившуюся у костра, заклёпки с ширинки решили убрать. Спустя 20 лет та же участь постигла и заклёпки на карманах — они царапали мебель.

Джинсы — символ равенства и бунтарства

Вплоть до 1911 года у компании Ливая не было конкурентов. И только в начале XX века Генри Дэвид Ли основал свою компанию Lee. Он произвёл первую революцию в джинсовом мире, прикрепив застёжку-молнию вместо пуговиц. Брюки из денима постепенно перекочевали из Америки в Европу, где в первые годы основными покупателями оставались рабочие. В Германии джинсы выпускала компания Mustang, в Британии — Lee Cooper.

Джинсы, которые долгое время были просто рабочей одеждой, обрели популярность благодаря голливудским вестернам 1930-х годов. Мода на ковбоев захлестнула всю Америку, и в 1934 году Levi’s выпускает первые женские джинсы, которые для прекрасной половины США стали символом равенства и свободы.

В то же время удобная рабочая одежда приобретает бунтарский дух. Джинсы запрещали носить в учебных учреждениях, что только усиливало желание обладать парой фирменных штанов. Настоящий переворот произошёл в середине 1950-х. Сначала Мэрилин Монро появилась в джинсах в фильме «Река не течёт вспять» в 1954 году, а в 1956 году на экраны вышел фильм «Бунтарь без причины», где главную роль исполнил кумир всех подростков того времени Джеймс Дин.

Монро с Китом Андесом в фильме «Битва ночью» (1952) wikimedia.org

Вернувшись с войны (Второй мировой. — NEWS.ru), это поколение пересмотрело современные ценности и образ жизни своих родителей. Вместо того чтобы завести семью и купить домик в пригороде, они предпочли более свободный образ жизни, как Марлон Брандо в фильме «Дикарь». И вслед за героем Брандо стали кататься на мотоциклах и популяризировали образ бунтаря. Джинсы Levi's 501 и косуха стали их униформой, — рассказывает историк американской моды денима Трейси Панек.

Особую популярность джинсам добавил Элвис Пресли, показавшийся в них в музыкальном фильме «Тюремный рок» в 1957-м. Настоящий культ из джинсов сделала рок-музыка в 1960–1970-х. Джинсы стали символом протеста, бунтарства, способом выделиться из толпы.

Джинсы от-кутюр

В то же время деним проник в мир высокой моды. В 1976 году Кельвин Кляйн стал первым дизайнером, решившимся показать голубые джинсы на подиуме. В 1979-м свою знаменитую модель представила Глория Вандербилт. Эксперимент обернулся коммерческим успехом. Реклама с актрисой Брук Шилдс и скандальным слоганом «Между мной и моими джинсами ничего нет» в 1980-м буквально взбудоражила весь мир и обеспечила отличные продажи.

Эстафету тут же подхватили Guess, Versace, Dolce & Gabbana и Dior, которые запустили свои линейки денима.

Всегда говорил, что жалею лишь об одном — что не я изобрёл джинсы. В них есть экспрессия, скромность, сексуальность, простота — всё то, чем я бы хотел наделить свои вещи, — сказал Ив Сен-Лоран в интервью New York Magazine в ноябре 1983 года.

1990-е стали временем очередной модной революции. Британский нонконформист Александр Маккуин занизил посадку джинсов почти до неприличия. В 1994 году Мадонна надела такие брюки на церемонию MTV, и стиль стал мейнстримом. Его подхватили исполнительницы хип-хопа: Lil' Kim, Джей Ло, Бейонсе, Spice Girls и Бритни Спирс.

«Фарца», «фирма» и самая дорогая одежда в СССР

В СССР джинсы появились в 1957 году, когда в Москве проходил Международный фестиваль молодёжи и студентов. Впервые их завезли в Союз иностранные туристы и студенты, приехавшие на фестиваль. Заграничные студенты из дружественных стран, поступившие в МГУ и другие вузы по обмену, могли выезжать на Запад более свободно, чем советские граждане.

Возвращаясь, они везли несколько пар джинсов прямо на себе: надевали слой за слоем под широкие брюки. Причём каждую пару продавали не менее чем за 200 рублей. Притом что средняя зарплата советского рабочего была около 120 рублей. Но несмотря на заоблачные цены, спрос был велик. Тогда же появились фарцовщики. Явление громко осуждалось обществом и высмеивалось в карикатурах, пойманным с поличным спекулянтам грозило наказание вплоть до 15 лет тюрьмы. Но связи с сотрудниками иностранных дипломатических ведомств, арабскими военными и студентами помогли фарцовщикам создать целую подпольную империю.

В продажу поступали польские, индийские джинсы, а также марка Montana. Считалось, что эти джинсы привозят из Германии. Но позже выяснилось, что немецкая Montana не имеет ничего общего с советской, так как последнюю отшивали местные цеховики.

В 1980-х в СССР появились и собственные аналоги марок — «Тверь» и «Верея». Правда, шили их не из настоящего денима, а из имитирующего его плотного хлопка, который по качеству сильно уступал оригиналу.

Монро с Китом Андесом в фильме «Битва ночью» (1952) wikimedia.org

В народе был популярен способ, по которому, как считалось, можно было отличить настоящие джинсы от подделки. По ткани проводили мокрой спичкой. «Фирма», или настоящий деним, должен был покрасить древесину в синий цвет. Конечно, способ был неверным: он выявляет только некачественный краситель. Советские джинсы тоже не красились, но и американскими при этом не были. Но слухи хорошо играли на руку спекулянтам, — объяснила NEWS.ru персональный стилист Евгения Захарова.

За три десятилетия после начала джинсовой лихорадки брюки из денима стали своеобразным культом. У советской молодёжи была популярна фраза «Мы можем не помнить свой первый поцелуй, но невозможно забыть свои первые джинсы». В народе ходили шутки вроде «Чтобы девки нас любили, джинсы Lee мы прикупили» и «Приходи ко мне на хаус в тёртых джинсах Levi Strauss».

Самые модные джинсы лета-2022

Современную моду нельзя представить без джинсов. В летнем сезоне 2022 года будет актуальна стандартная длина, мешковатые джинсы модели baggy и классические прямые силуэты, рассказала NEWS.ru стилист Евгения Захарова.

Конечно, летом самое время носить светлые джинсы. А если хотите подчеркнуть фигуру, то выбирайте модели клёш. Самые смелые модницы могут вернуться к образам супермодели Кейт Мосс и джинсам с заниженной талией, — советует стилист.

По её словам, скинни-джинсы надо придержать до лучших времён, а вот «рваные бойфренды» могут добавить эффектности образу.

Артём Соболев/NEWS.ru

Только не надо сильно экспериментировать. Не надо покупать сильно рваные джинсы с сетками, вышивками, плетениями, стразами и аппликациями. Пусть это будут классические джинсы отличного качества, — заключила Захарова.

Говоря о перспективах джинсов, она отметила, что «денима становится все больше». По мнению эксперта, скоро джинсы станут «новой нормой даже в офисах с самым строгим дресс-кодом».