Улыбайтесь, господа: кто предложил отмечать Всемирный день улыбки

2 октября жители ряда государств отмечают 21-й Всемирный день улыбки. Своими корнями этот международный неофициальный праздник уходит в 1960-е годы.

Несколько десятилетий назад к американскому художнику Харви Боллу обратились представители страховой фирмы с просьбой создать запоминающийся логотип — её визитную карточку. Он предложил смайлик, который затем стал популярен не только в самой компании, но и по всей стране. Жёлтую улыбающуюся рожицу стали печатать на футболках, кружках и наклейках. В США даже была выпущена почтовая марка со смайликом.

В 1999 году Харви Болл предложил отмечать праздник, посвящённый хорошему настроению. У торжества есть свой девиз — «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!». В праздничный день энтузиасты проводят различные акции и флешмобы.

Шедевры мировой живописи, а также изображения улыбающихся знаменитостей в России и за рубежом — в фотогалерее NEWS.ru.