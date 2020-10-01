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Мэрилин Монро
Life Style

Улыбайтесь, господа: кто предложил отмечать Всемирный день улыбки

00:11, 02 октября 2020
Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

2 октября жители ряда государств отмечают 21-й Всемирный день улыбки. Своими корнями этот международный неофициальный праздник уходит в 1960-е годы.

Несколько десятилетий назад к американскому художнику Харви Боллу обратились представители страховой фирмы с просьбой создать запоминающийся логотип — её визитную карточку. Он предложил смайлик, который затем стал популярен не только в самой компании, но и по всей стране. Жёлтую улыбающуюся рожицу стали печатать на футболках, кружках и наклейках. В США даже была выпущена почтовая марка со смайликом.

В 1999 году Харви Болл предложил отмечать праздник, посвящённый хорошему настроению. У торжества есть свой девиз — «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!». В праздничный день энтузиасты проводят различные акции и флешмобы.

Шедевры мировой живописи, а также изображения улыбающихся знаменитостей в России и за рубежом — в фотогалерее NEWS.ru.

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

Wikimedia

Джулия Робертс

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брэд Питт

Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ян Вермеер «Девушка с жемчужной серёжкой»

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Николь Кидман и Том Круз

Lisa RoseZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Овечкин

Wikimedia

В.Л.Боровиковский «Портрет М.И.Лопухиной»

Wikimedia

Ольга Бузова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уитни Хьюстон

Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Ревва

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Огюст Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари»

Wikimedia

Вера Брежнева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игорь Верник

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет»

Wikimedia

Ксения Собчак

Nikita Rybakov/Russian Look

Мэттью МакКонахи

Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Меган Фокс

Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Карл Брюллов «Итальянский полдень»

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Холли Берри

Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Камерон Диаз

Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пабло Пикассо «Портрет Доры Маар»

Wikimedia

Мэрилин Монро

Mary Evans Picture Library/Global Look Press

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