Улыбайтесь, господа: кто предложил отмечать Всемирный день улыбки

2 октября жители ряда государств отмечают 21-й Всемирный день улыбки. Своими корнями этот международный неофициальный праздник уходит в 1960-е годы.
Несколько десятилетий назад к американскому художнику Харви Боллу обратились представители страховой фирмы с просьбой создать запоминающийся логотип — её визитную карточку. Он предложил смайлик, который затем стал популярен не только в самой компании, но и по всей стране. Жёлтую улыбающуюся рожицу стали печатать на футболках, кружках и наклейках. В США даже была выпущена почтовая марка со смайликом.
В 1999 году Харви Болл предложил отмечать праздник, посвящённый хорошему настроению. У торжества есть свой девиз — «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!». В праздничный день энтузиасты проводят различные акции и флешмобы.
Шедевры мировой живописи, а также изображения улыбающихся знаменитостей в России и за рубежом — в фотогалерее NEWS.ru.
Леонардо да Винчи «Мона Лиза»
Wikimedia
Джулия Робертс
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Брэд Питт
Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ян Вермеер «Девушка с жемчужной серёжкой»
Wikimedia
Николь Кидман и Том Круз
Lisa RoseZUMAPRESS.com/Global Look Press
Александр Овечкин
Wikimedia
В.Л.Боровиковский «Портрет М.И.Лопухиной»
Wikimedia
Ольга Бузова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уитни Хьюстон
Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Александр Ревва
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Огюст Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари»
Wikimedia
Вера Брежнева
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Игорь Верник
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет»
Wikimedia
Ксения Собчак
Nikita Rybakov/Russian Look
Мэттью МакКонахи
Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Меган Фокс
Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Карл Брюллов «Итальянский полдень»
Wikimedia
Холли Берри
Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Камерон Диаз
Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пабло Пикассо «Портрет Доры Маар»
Wikimedia
Мэрилин Монро
Mary Evans Picture Library/Global Look Press
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