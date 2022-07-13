Стрелок спермой: кто такой Херрингтон, которого хотят увековечить в Одессе (18+) Вместо статуи Екатерины II на Украине могут установить монумент звезде гей-порно Билли Херрингтону. За что ему такая честь и чем он известен

Фото: Youtube.com

Билли Херрингтон

Петиция за установку памятника звезде американских порнофильмов Билли Херрингтону в Одессе вместо статуи Екатерины II набрала 25 тыс. голосов, и теперь её рассмотрит президент Владимир Зеленский. По мнению авторов инициативы, императрица «своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре», а появление нового мемориала станет «четким сигналом», что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество. Кто такой Билли Херрингтон, что известно об ориентации актёра и почему украинцы захотели увековечить именно его — в материале NEWS.ru.

Кто такой Билли Херрингтон

Билли Херрингтон (Уильям Глен Гарольд Херрингтон) родился 14 июля 1969 года на острове Лонг-Айленд. Его отец владел школой каратэ, и Билли с детства занимался этим боевым искусством. По словам самого Херрингтона, он вовсе не собирался быть порнозвездой. Хорошо сложенный парень увлекался бодибилдингом, компьютерным программированием и интересовался методами ведения бизнеса, но один поступок друга определил всю его жизнь.

В 24 года будущий актёр переехал в Нью-Йорк, где ему «приходилось тужиться и суетиться, просто чтобы быть кем-то». Однажды он отправился в парк с приятелем, который сделал несколько фотографий Билли в обнажённом виде. После тот без ведома позировавшего друга отправил его снимки в журнал Playgirl (американский эротический журнал для женщин, популярный также у геев. — NEWS.ru) на конкурс «Настоящие мужчины месяца». Каково же было удивление Херрингтона, когда он узнал о своей победе, получил чек на $500 и предложение от известного американского фотохудожника Джима Френча стать моделью порностудии Colt.

Моя карьера модели была в основном хобби, но она начала приносить большой доход, — признавался Билли Херрингтон.

Фото: Youtube.com Билли Херрингтон

Он снимался для календарей, порножурналов, получал приглашения в телешоу и не скрывал, что такая востребованность заметно повысила его самооценку. По словам Билли, родители отнеслись к подобной славе сына с пониманием, так как в его семье была «почти европейская философия».

Тот же Джим Френч снял Билли в эротическом видеоролике. А затем Херрингтон попал в руки режиссёра порнофильмов Чи Чи Ларю, в фильме которого впервые принял участие в откровенной сцене при включенной камере. На стыке столетий он стал одной из главных звезд гей-порно. В 2000-м актёр получил премию кинокомпании Colt Studios «Человек года», а в 2002-м — премию Adult Erotic Gay Video Awards в номинации «Лучшая сцена группового секса» (за фильм «Покорённый»).

Сам Херрингтон в интервью выделял фильм «Сказки из лисьей норы», где сыграл инструктора по строевой подготовке.

Это очень горячий фильм. Мой выстрел спермой, вероятно, один из самых горячих кадров, которые вы когда-либо видели. Это невероятно, — говорил артист.

Но под давлением журналиста он всё-таки признался, что та самая сцена удалась ему лишь после приёма препарата, повышающего потенцию.

В жизни Билли Херрингтон был таким же раскрепощенным, как на экране. Он утверждал, что «не совсем гей и не совсем натурал».

Чем ещё известен Херрингтон, кроме съёмок в порно

В 2002 году Херрингтон стал отцом, работал стриптизером в гей-клубах США, а в 2008 году заявил об уходе из кино. Он объяснил это нежеланием «быть старой, перегоревшей порнозвездой». Билли устроился в строительную компанию к своим родственникам, но до конца связей с прошлым не разорвал. Херрингтон стал активно постить в соцсетях мемы и смешные видео, обыгрывающие его нетрадиционную ориентацию. Он объяснял, что хочет изменить отношение общества к бисексуалам, показывая, что они «не злодеи, а такие же нормальные люди, как все».

Фото: Horst Galuschka/dpa//Global Look Press

Билли получил популярность не только в США, но и в Японии, где для гей-порно есть свое определение — гачи, или гачимучи (дословно переводится как «накачанные мальчики». — NEWS.ru). В Стране восходящего солнца его знают под псевдонимом Aniki. В 2009 году бывший актёр принял предложение японского телевидения и снялся в юмористическом ток-шоу. Подыгрывая ведущим, отвечая на каверзные вопросы и став объектом шуток, он оставался уверенным в себе и спокойным, как сенсей. За что получил на память изображающую его в нижнем белье статуэтку.

2 марта 2018 года мать Билли Херрингтона сообщила о гибели сына в результате ДТП.

Теперь, если президент Украины одобрит монумент актёра, гей-икона американцев будет увековечена в Одессе, где стоят памятники Ришелье, Холодной, Толстому, Шевченко, Ахматовой. Согласно проекту, Херрингтона изобразят сидящим за барной стойкой с бутылкой пива в руках.