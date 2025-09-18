Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 12:23

Стилист рассказала, какие цвета будут в тренде осенью

Стилист Жукова: осенью в тренде остались темно-шоколадный и винный цвета

Осенью 2025 года в моде остались в тренде темно-шоколадный и винный цвета разных оттенков, сообщила стилист Елена Жукова. По ее словам, которые передает MIR24.TV, наряду с этими цветами стоит обратить внимание на кедрово-зеленый и мшистый, а также серо-голубые и синие оттенки приглушенных градаций.

Остается тренд на темно-шоколадный, который так полюбился. Если хочется более светлых тонов коричневого, обратите внимание на карамельные и молочные варианты. Они всегда выглядят благородно и элегантно. Также с нами остается винный, — заявила она.

Ранее эксперты посоветовали не переплачивать за дорогие футболки, топы и трендовые вещи. Дело в том, что они быстро изнашиваются и выходят из моды. Кроме того, быстро теряют актуальность яркие цвета, неоновая палитра, необычные фасоны и детали.

