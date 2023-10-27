Шведский мат и японская мудрость: как «ВКонтакте» помогает учить языки Названы самые полезные паблики «ВКонтакте» про изучение иностранных языков

Фото: Пресс-служба VK

Иностранные языки помогают лучше понять культуру других стран и менталитет жителей. Для того чтобы не потерять интерес, найти единомышленников, получить советы от опытных педагогов, NEWS.ru составил список пабликов о различных языках из социальной сети «ВКонтакте».

Английский язык через мемы и фильмы

Этот паблик — крупнейшее сетевое сообщество для тех, кто интересуется изучением английского языка. За обновлениями группы следят 2,3 млн человек. Здесь пользователи получают много полезных материалов, советов и общения с единомышленниками.

Админы группы наполняют ленту одновременно обучающим и развлекательным контентом. Здесь можно почерпнуть полезные выражения и идиомы. Например, 20 фраз для делового письма или 15 вариантов, как поблагодарить собеседника. В разделе видео есть немало коротких роликов из популярных английских и американских сериалов на языке оригинала.

Админы регулярно публикуют интересные статьи о грамматике, лексике и правильном произношении, а также делятся полезными советами и трюками, которые помогут улучшить навыки общения на английском. В группе есть разделы для всех уровней владения языком. Каждый день в паблике появляется с десяток полезных постов, большая часть которых выглядит как юмористические мемы. Кроме того, в паблике можно найти собеседника для постоянной практики иностранного языка.

Русский язык для лентяев

Этот паблик помогает подписчикам освоить и совершенствовать русский язык без лишних усилий. Его главная цель — сделать изучение языка простым, интересным и доступным для всех. В наше время, когда все больше людей сталкиваются с проблемами в правильном использовании родного языка, посты этой группы как никогда актуальны.

В ленте найдется множество полезных материалов, которые помогут улучшить навыки грамотного письма и речи, запомнить, наконец, в каких случаях наго говорить «одеть», а в каких — «надеть», и разобраться, сколько Н писать в слове «мороженое». Админы канала в доступной форме рассказывают о правилах русской орфографии и пунктуации, разбирают сложные грамматические конструкции и дают массу упражнений для тренировки.

Особенностью паблика является его простой и понятный подход к объяснению сложных тем. Все материалы представлены в легкой и доступной форме, что делает их понятными даже для тех, кто ранее имел проблемы с изучением русского языка.

Где учить японский язык

Этот паблик поможет в изучении японского языка. Здесь ждут тех, кто уже начал погружаться в мир сложных символов и лексических нюансов, и тех, кто просто любит культуру Страны восходящего солнца.

Страницу ведет преподавать японского языка Алена Попова. Она разработала собственную систему, собрав множество знаний из популярных учебников и собственный опыт. Алена предлагает учить язык по 30 минут в день. От своих подписчиков она ждет вежливости (иначе они попадают в бан), усидчивости и терпения. Сама же предлагает не просто обучить с нуля, помочь «застрявшим», но и сделать процесс веселым и четким.

Ее посты оформлены в едином стиле и представляют собой учебную меловую доску со списком слов и иероглифов. А в дополнительных материалах можно найти полноценные бесплатные уроки для начинающих.

Шведский язык с ругательствами и этикетом

Этот паблик поможет прокачать знания шведского. Хотя основной контент группы — это реклама полноценных онлайн-занятий, в ленте найдется немало полезных лайфхаков для тех, кто изучает шведский: как быстрее запоминать слова, как выучить грамматические конструкции и не забыть сложные выражения.

Авторы канала предлагают учиться не только по классической системе, но и разбирать примеры из жизни, тексты новостей, посты в блогах, радио- и телепередачи, ролики на YouTube и многое другое. Со временем их ученики начинают понимать фильмы и телепередачи на шведском и могут сами писать простые тексты. Продвинутые ученики тоже найдут для себя полезную информацию: более сложные задания и тексты для чтения, которые помогут расширить словарный запас и улучшить навыки понимания на слух.

А для тех, кто лучше воспринимает видеоформат, админы канала подготовили несколько коротких роликов про непереводимые шведские глаголы, местные ругательства и особенности поведения на детской площадке.

Немецкий язык с любовью из Германии

Этот паблик — самая большая мультиканальная сеть о немецком языке и Германии в Рунете. У сообщества более 32 тысяч учеников и 300 преподавателей. Здесь можно присмотреться к комплексному изучения языка: в группе, индивидуально или онлайн, а также просто вдохновиться немецкой культурой.

Авторы канала рассказывают о достопримечательностях Германии, разбираются в тонкостях немецкого юмора по забавным мемам и предлагают смотреть кино. Причем, не только немецкое, но и все любимые фильмы в немецкой озвучке.

Ежедневно админы выкладывают разноплановые посты: от тонкостей грамматики до любопытных фактов из жизни страны. Например, как не запутаться во временах немецкого языка и почему в Германии нет творога, зеленки и трудовых книжек.

Французский язык с погружением

Этот паблик предлагает изучать французский язык с полным погружением в культуру и быт страны. В ленте сообщества пользователи не найдут поста на русском языке, зато встретят массу списков художественной и учебной литературы, рекомендованных фильмов и местных крылатых выражений.

Админы канала пытаются создать доверительную атмосферу между пользователями и предлагают участникам обмениваться опытом в изучении языка, делиться знаниями и просто общаться. Однако, несмотря на старания авторов, подписчики предпочитают комментировать посты на русском языке, хоть и признаются в любви к французскому. Во вкладке «Статьи» пользователи найдут интересные советы о том, как пройти собеседование на французском, улучшить произношение и не стесняться разговаривать с носителями языка.

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