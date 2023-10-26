Педагог из Читы победила в номинации конкурса «Миссис Вселенная»

Фото: фото из соцсетей

Жительница Читы доктор педагогических наук, заведующая кафедрой иностранных языков Забайкальского государственного университета Светлана Каплина стала победительницей в номинации «Интеллект» конкурса «Миссис Вселенная». Конкурс красоты проходил на Филиппинах в течение трех недель, пишет «МК в Чите». Каплина рассказала, что за это время ей удалось найти новых знакомых и друзей.

Этот конкурс не совсем про внешнюю красоту. Это состязание больше про отношения, дружбу, сотрудничество. Здесь я обрела новых знакомых, друзей, практиковала иностранный язык, — поделилась впечатлениями победительница.

Участницы из западных стран и США по достоинству оценили ее владение языком. Сама Каплина отметила, что исполнила свою мечту, а этот конкурс по рейтингу для нее является самым значимым. Преподаватель добавила, что теперь у нее новая цель — «встретить своего Ретта Батлера и посвятить время семье».

Жительница Удмуртии Елена Максимова ранее завоевала титул «Миссис Вселенная — 2022». 34-летняя модель стала первой гражданкой РФ, которая удостоилась такого звания. Ей удалось обойти 120 конкуренток из КНР, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других стран.