Титул «Миссис Вселенная» впервые достался россиянке Россиянка Максимова стала первой гражданкой РФ, завоевавшей титул «Мисс Вселенная»

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Елена Максимова

Жительница Удмуртии Елена Максимова завоевала титул «Мисс Вселенная — 2022», сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны. Таким образом 34-летняя модель стала первой гражданкой РФ, которая удостоилась такого звания. Ей удалось обойти 120 конкуренток из КНР, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других стран.

Жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2022», финал которого прошел 4 февраля в Софии, — рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

Конкурс стартовал 30 января и закончился 5 февраля в Софии.

Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. В данный момент она руководит сетью языковых центров в городе Ижевск. Максимова воспитывает двух детей и любит путешествовать. На текущий момент удмуртка посетила уже 34 страны. Два года назад Максимова стала обладательницей титула «Вторая вице-миссис Россия — Вселенная». За счет этого у нее появилась возможность отправиться на международный этап конкурса.

Конкуренция на конкурсе была очень жесткая — рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу, — поделилась эмоциями Максимова.

Ранее стало известно, что российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова выбыла из борьбы за корону победительницы. Мероприятие прошло в американском городе Новый Орлеан. В полуфинал вышли 86 участниц. В финал прошли только 16 из них.