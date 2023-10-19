Английский язык: нужен ли он сейчас нашим детям?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам, заявил в ходе пресс-конференции глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Это решение консолидированное, оно принято», — сказал он. Музаев отметил, что проверочные работы по другим предметам останутся, однако будут нюансы, связанные с процедурой проведения этих контрольных для 11-х классов.

Насколько важен английский в наше время

С приходом и укоренением глобализации люди уже привыкли, что у них есть возможность получать новости и любой другой контент откуда угодно. Однако есть одна обязательная вещь — знание английского.

Английский язык приносит огромное количество пользы — от дополнительных вакансий для работы до увеличения спектра развлечений. И новое поколение знает этот язык в разы лучше, чем несколько предыдущих вместе взятых.

Ведь английский — это свобода, это общение с другими людьми, это новые знания. И это понимают во всем мире. Я приведу пример. У советского и украинского учителя из Одессы Павла Андреевича Виктора есть канал на YouTube с огромным количеством лекций по физике с 7-го по 11-й класс. И что бы вы думали? Люди из других стран ищут английские субтитры или перевод его лекций, потому что они полезные, потому что эти видео помогают учиться.

Но не все дети понимают, что английский — это важно. Иногда человек вырастает, и в 25 лет приходит озарение — оказывается, язык нужен! И именно в таких случаях и важна школа. Которая даст хотя бы базовый набор знаний по иностранному языку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нужен ли английский детям

Вместо того чтобы упрощать и ликвидировать экзамены по иностранным языкам, нам надо, наоборот, гордиться тем, что подрастающее поколение владеет английским лучше, чем прошлое.

Но дети учат язык не благодаря школе, а вопреки. Они изучают его с помощью приложений, игр, сериалов, видео на YouTube, даже «ТикТока». Где угодно, но только не в школе. И стимулов учить его в школе по правилам больше не будет. Вместо того чтобы подталкивать детей к огромному количеству знаний, скрытых за языковым барьером, мы заботливо прокладываем им дорожку мимо них.

Вместо отмены экзаменов по иностранным языкам я бы посоветовал Рособрнадзору пересмотреть всю программу изучения иностранных языков. И начать учить детей по-современному. Начать учить детей тому, что им пригодится не раз. По крайней мере, если мы видим в будущем Россию современной и прогрессивной страной.

И совет всем родителям: если вы хотите лучшего для ребенка, то настоятельно советую помочь ему с изучением английского языка. Не пожалеете.

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