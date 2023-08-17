Дефолт 1998 года: почему случился кризис и может ли повториться Простыми словами — об одном из главных экономических кризисов в России

Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

Резкий скачок курса валюты после «черного понедельника» 17 августа 1998 года

Сегодня прошло ровно 25 лет, как в России случился первый и пока еще единственный крупный дефолт. Власти постсоветского государства пытались справиться с сильным дефицитом бюджета, занимая у населения и бизнеса все больше и больше денег через облигации. Сейчас у правительства примерно та же проблема, а размещение облигаций — одно из ее решений. Что происходило с экономикой страны 25 лет назад и есть ли риск повторения ситуации в наши дни, расскажет NEWS.ru.

Что такое дефолт

Дефолт в общем смысле этого слова — неспособность платить по своим обязательствам. К примеру, государство может брать деньги в долг у населения или компаний, размещая на фондовом рынке облигации федерального займа (ОФЗ). Граждане или бизнес покупают эти облигации по определенной цене, и государство обещает через определенный срок выкупить обратно, но при этом выплачивает держателям облигаций фиксированный процент в течение всего этого срока.

То есть это как кредит в банке для обычного человека, только наоборот. Теперь обычный человек — хозяин положения, так как проценты должны платить ему. Однако государство или компания (они тоже выпускают облигации) может внезапно объявить дефолт. То есть сказать «денег нет». Возможно, их даже выплатят держателям облигаций, но когда-нибудь потом, когда курс доллара будет уже не 95–96 руб., как сейчас, а, к примеру, 150. Примерно такой дефолт случился 17 августа 1998 года.

Что предшествовало дефолту 1998 года

В 1990-е годы российские власти находились в состоянии политического кризиса. Молодые экономисты в правительстве хотели реформ, чтобы повысить собираемость налогов и решить проблему с дефицитом бюджета — запланированным превышением расходов казны в 1998 году (499,9 млрд руб.) над ее доходами (376,5 млрд руб.) из-за низких мировых цен на нефть ($17–20 за баррель Brent). Но коммунисты, у которых было большинство в Госдуме, эти реформы тормозили, из-за чего президенту страны Борису Ельцину и его приближенным приходилось идти на различные компромиссы.

Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС 7 января 1998 года. Вкладчики в операционном зале Киевского отделения Сбербанка на Брянской улице столицы

Одним из способов покрытия дефицита бюджета еще в начале 1990-х правительство выбрало выпуск государственных краткосрочных облигаций (ГКО). То есть активно брало деньги в долг у населения и компаний для залатывания финансовой дыры в кошельке страны. И с каждым годом государство одалживало все больше, а чтобы облигации были привлекательными — предлагало все больший и больший процент их покупателям. Что важно, среди них было очень много иностранцев. И часть из них начнет избавляться от инвестиций в России с середины 1997-го, когда в Таиланде начнется азиатский финансовый кризис. Доверие инвесторов к рынкам развивающихся стран упадет, и они начнут выводить с них деньги.

В то же время курс рубля накануне дефолта был искусственно завышенным — с начала 1998-го и до 17 августа 1998-го он держался на уровне около 6 руб. Это будет важно для понимания дальнейших событий.

В определенный момент стало очевидно, что инициатива с ГКО создала финансовую пирамиду. Государство продавало россиянам все новые и новые облигации, чтобы уже не только покрыть дефицит бюджета, но и выплатить долги по старым ГКО. Еще один минус такого подхода заключался в том, что россияне и бизнес вкладывались не в реальную экономику — то есть не покупали акции заводов и пароходов для стимулирования развития последних, а просто покупали облигации, залатывая дыры в бюджете.

Часть экономистов предлагала провести девальвацию рубля — чтобы было легче выплатить более дешевые рубли иностранным держателям российских облигаций, имея в распоряжении небольшой объем дорогих долларов. Ведь к 1998 году правительство задолжало иностранным держателям ГКО больше $36 млрд. А резервы Центробанка тогда составляли лишь 24 миллиарда.

Но 14 августа, за три дня до дефолта, Борис Ельцин заявил:

Девальвации не будет, это я заявляю твердо и четко. И я тут не просто фантазирую — это все просчитано, каждые сутки проводится работа и контроль ситуации в этой сфере.

Но это оказалось не совсем правдой.

Фото: Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС Облигации государственного сберегательного займа

Что случилось 17 августа 25 лет назад

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк все же объявили о техническом дефолте по облигациям (выплаты по ним были заморожены до конца года) и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора (его границы были расширены до 6–9,5 руб. за доллар США). Позже ЦБ фактически отказался от мер по искусственной поддержке курса рубля. Все это как раз означало девальвацию.

Какими были последствия

Если 15 августа 1998 года официальный курс доллара составлял 6,3 руб., то 1 сентября — уже 9,33 руб. (девальвировался почти на 50%), 1 октября — 15,9 руб., а 1 января 1999 года — уже 20,65 руб. В обменниках же курс сразу после объявления дефолта вырастает с 6 до 9–10 руб. за доллар.

Западные кредиторы грозили арестовать счета российских банков, которые должны были им деньги в стремительно дорожающих долларах. В сентябре вклады в шести крупнейших коммерческих банках — СБС-АГРО, МЕНАТЕПе, Инкомбанке, Промстройбанке, Мост-банке и Мосбизнесбанке — были официально заморожены. Правительство предложило вкладчикам этих банков перевести депозиты в Сбербанк, который будет по ним расплачиваться по старому курсу доллара после реструктуризации долгов.

Что же касается держателей ГКО, то банкротились как граждане, которые их покупали, так и целые предприятия, тоже до этого скупавшие российский госдолг. Закрывались и банки, которые в итоге не смогли погасить долги.

Возможен ли дефолт в ближайшие годы

Еще 3 марта 2022 года бизнесмен Олег Дерипаска предсказал России «жесточайший кризис минимум года на три». И предложил умножить последствия кризиса-1998 тоже сразу «минимум на три».

Но в среде экономистов на эту тему идут споры. Так, например, экономист Денис Ракша в беседе с NEWS.ru говорит, что сейчас приняты меры, дабы избежать повторения сценария 1998 года. Так, госдолг не может быть выше уровня в 20% ВВП. Для сравнения, у США он в конце прошлого года составлял 123,4%. Иностранных спекулянтов, которые в 1990-е были одними из основных покупателей облигаций, сейчас на российском рынке нет, добавляет Ракша. А ценные бумаги продаются крупным российским банкам, которые получают деньги на их покупку у Центробанка, отмечает аналитик. И так система без потрясений может работать 3–5 лет, говорит экономист.

Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС 14 августа 1998 г. Цена доллара — 6 руб. 60 коп.: надпись на рекламном щите обмена валют на Киевском вокзале

В то же время он признал: если ЦБ будет печатать деньги для покупки российскими банками облигаций, это может привести к росту инфляции — ведь денег в целом в стране может стать больше, чем товаров, которые на них можно купить. Если же производители товаров в России будут сдерживать рост цен в ущерб себе, то потеряют прибыль, которая идет на их развитие. Из-за этого и других непредвиденных факторов прогнозировать ситуацию на долгосрочном горизонте в российской экономике сложно.

Первый министр экономики России Андрей Нечаев согласен — сейчас макроэкономических предпосылок для дефолта в России нет. Но он не исключает, что дефолт может стать политическим решением. К примеру, власти захотят кардинально увеличить оборонные расходы. В такой ситуации правительство может отказаться от выполнения части своих обязательств, чтобы направить деньги на ВПК, допускает эксперт.

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