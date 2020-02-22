https://static.news.ru/photo/a5824e60-5506-11ea-8031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Убрать в праздник со стола рукколу и обезжиренные йогурты, а также блюда, приготовленные на пару, посоветовал шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер.

По мнению повара, 23 февраля — прекрасный повод на время забыть об ограничениях и приготовить не самую полезную, но вкусную еду. Так, уже на завтрак он предлагает заменить сосиски острыми колбасками, а яичницу — тортильей или сэндвичами, передаёт радио Sputnik.

Есть такие знаменитые французские сэндвичи, которые называются «Крок- мадам» и «Крок-месье», очень аппетитные и вкусные. Клаб-сэндвичи, о которых уже многие забыли, хотя раньше это была классика, популярные с картошкой фри или чипсами, — перечислил Калер.

На плавно перетекающий в праздничный ужин обед шеф-повар рекомендует приготовить стейки, причём в этом году погода позволяет выйти на улицу и зажарить мясо на открытом огне. Калер советует не забывать и о десерте. Если мужчина любит сладкое, то можно подать выпечку с добавлением алкоголя, например, ромовую бабу или коньячный бисквит «Пьяная вишня». Или сделать пивной торт — он не требует кулинарных навыков, достаточно перевязать несколько банок пенного напитка ленточкой.

Как писал NEWS.ru ранее, стоимость среднего подарка на 23 февраля в 2020 году выросла на 200 рублей (18%), по сравнению с 2019 годом. Данные следуют из исследования компании Ozon.