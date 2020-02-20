https://static.news.ru/photo/00433bd2-5446-11ea-91fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexas_Fotos /pixabay.com

Стоимость среднего подарка на 23 февраля в 2020 году вырос на 200 рублей (18%), по сравнению с 2019 годом. Данные следуют из исследования компании Ozon. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году на подарок тратят на 200 рублей больше, чем в 2019 году — около 1300 рублей, — приводит сообщение ТАСС.

Аналитики компании проанализировали поисковые запросы и покупки на платформе и сделали вывод о подарках, которые россиянки вручат мужчинам на 23 февраля.

Специалисты сообщают о росте продаж в преддверии праздника: фитнес-трекеров, спортивных часов, мужской косметики, электрических зубных щёток, масла для ухода за бородой, маски для ухода за мужской кожей, и, конечно же, носков.

«Традиционные» для главного мужского праздника носки остаются в тренде подарков и в этом году: их продажи выросли на 317% относительно среднего значения в году, а мужской парфюмерии — на 313%, — привели данные исследования в ТАСС.

Отмечается, что сами мужчины искали в магазине сложные конструкторы, мужские аксессуары, сертификаты на цифровые сервисы, а также электроинструменты. Аналитики подчеркнули, что желание части мужчин сбудется, так как многие женщины накануне праздника сделали заказ на электроинструменты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лучшим подарком на 23 февраля станет тот, который покажет внимание и будет соответствовать интересам мужчины.