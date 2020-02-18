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Гештальт-психотерапевт Анна Таипова и психолог Юлия Гальцева дали рекомендации по выбору подарка для мужчин на 23 февраля. Специалисты советуют не дарить традиционные пенку для бритья и носки, а то, что покажет внимание к мужчине, что будет соответствовать его интересам. Об этом сообщает портал Life.ru.

Заезженная фраза «важен не подарок, важно внимание» отчасти правдива. Но лучше, чтобы подарок был выбран внимательно, с учётом пожеланий и интересов. Вряд ли женщине в ответ захочется получить на 8 Марта коробку конфет и шампунь, — приводит слова психолога Юлии Гальцевой портал.

Так специалисты советуют подарить любителю музыки — музыкальные гаджеты или билет на концерт. Ценителю активного отдыха — сертификат на соответствующий его интересам подарок, это может быть прыжок с парашютом или полёт в аэротрубе, а также новые кроссовки или абонемент в спортзал.

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, можно подарить книгу или сертификат на массаж или спа.Карьерист будет рад хорошей ручке или ежедневнику, уверены специалисты.

Кроме того, подойдут подарки, которые будет приятно получить мужчине вне зависимости от его интересов: ужин, что-то из техники, билет в кино или на квест.

Ранее NEWS.ru писал о том, что из всех туристических направлений россияне предпочитают 23 февраля провести в Турции, ОАЭ и Таиланде. Отмечается, что чуть уступают по популярности горнолыжные туры в Австрию, Андорру и Болгарию. При этом, из-за вспышки коронавируса, туроператоры исключили ранее популярное направление — Китай.