https://static.news.ru/photo/0c93bf98-5210-11ea-9e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott Photography, via w/www.imago-images.de/Global Look Press

Герцогиня Сассекская нарочно испортила день рождения Кейт Миддлтон, заявив накануне праздника о решении отказаться от выполнения королевских полномочий. Сводная сестра Меган Маркл Саманта рассказала, что супруга принца Гарри завидует жене принца Уильяма, «красавице Кейт».

Она никогда не сравнится, Кейт — культовая личность! Потрясающе подходит для роли королевы и прекрасна как член семьи, особенно как мама, — рассказала Саманта Маркл в беседе с Daily Star.

Родственница Меган Маркл призналась, что её всегда восхищало умение Кейт Миддлтон выглядеть в платье за $200 на $2 млн.

Как писал NEWS.ru, о решении отделиться от британской королевской семьи принц Гарри и его жена сообщили 8 января. Кейт Миддлтон отмечала свой день рождения 9 января. На праздник, который герцогиня традиционно устраивала заранее, герцоги Сассекские не приехали.