Россиянин в один миг превратился из модели в курьера

Россиянин рассказал в TikTok, как в один миг превратился из модели в курьера. Всему виной пандемия коронавируса. В 2019 году молодой человек из Санкт-Петербурга работал на показе мод в Китае, а в 2021-м — доставляет продукты.

Ролик, появившийся в соцсети два дня назад, собрал уже более 4,7 млн просмотров. Сначала показано видео, где он выступает в качестве модели, и подписано: «Ты думаешь, твоя жизнь уже не изменится?» На следующем кадре он в дождь едет на велосипеде — доставляет заказ.

На другом видео он показывает кадры не с одного показа, а с различных громких мероприятий.

В комментариях нашлись и те, кто засомневался в правдивости ролика, и те, кто поддержал автора.

«После этого ролика рассказ таксиста про его блестящее прошлое не кажется выдумкой», «Знаю пару реальных примеров, где бывшие большие руководители теперь таксисты или курьеры», «Скоро всё наладится и ты вернёшься к любимому делу, я в тебя верю!», «А я-то думаю, почему все курьеры такие красивые», «Моей мечте быть турагентом тоже пришёл конец», написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что известный итальянский бренд подал в суд на американскую супер-модель Кендалл Дженнер за нарушения условий контракта. В жалобе говорится, что звезда пропустила одну из двух фотосессий, предусмотренных соглашением.