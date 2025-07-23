Психолог раскрыл способ расслабиться после работы

Лучший отдых — это времяпровождение на природе, заявил психолог Роман Цветков в беседе с «Радио 1». Однако по его словам, расслабиться после работы могут помочь и медитативные техники.

Кто-то идет в фитнес, толкает штангу, и это ему не помогает. А кто-то просто сидит в позе «лотоса» 15 минут в день, и представляет себя на волнах. Это уже медитация, — объяснил он.

В качестве примера он привел в пример одну психологическую практику. Нужно встать на лыжи, закрыть глаза, представит снег и как катаешься по нему. В этот момент у человека включаются зеркальные нейроны, и мозг воспринимает, что он, правда, релаксировал и получал нужные гормоны радости

Психолог Любовь Полякова ранее заявила, что нежные объятия и дыхательные практики перед сном помогут избежать бессонницы. Быстрее заснуть также позволят теплый душ, медитация, чтение или прослушивание спокойной музыки.