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23 июля 2025 в 15:43

«АвтоВАЗ» оправдался за французский след в «Искре»

«АвтоВАЗ» объяснил экономической целесообразностью логотипы Renault в Lada Iskra

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наличие логотипов Renault на комплектующих новой модели Lada Iskra объясняется экономической целесообразностью, сообщает Telegram-канал Autonews со ссылкой на заявление «АвтоВАЗ». В компании добавили, что разработка автомобиля началась в период, когда предприятие находилось под контролем французского концерна.

Перезаказывать новые прессформы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно, — заявил представитель компании.

По данным производителя, более 90% деталей и комплектующих для Lada Iskra в настоящее время поставляются российскими предприятиями. В компании заявили, что это свидетельствует о высокой степени локализации производства новой модели.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил стоимость новой модели Lada Iskra. Минимальная цена седана составляет 1,25 млн рублей, это базовая версия в комплектации Comfort. За 1 3млн рублей доступна модификация Life, включающая кондиционер и обогрев передних сидений с зеркалами. Наиболее оснащенный вариант Enjoy с мультимедийной системой Lada Enjoy Evo, круиз-контролем, охранной сигнализацией и другими опциями оценивается в 1,4 млн рублей.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность перевода сотрудников на четырехдневную рабочую неделю вместо традиционной пятидневки. Окончательное решение по изменению графика работы предприятий будет принято в сентябре 2025 года.

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