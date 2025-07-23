Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 11:22

Операторы связи Крыма попали под «цифровой» огонь

Операторы связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На территории Крыма зафиксирована масштабная кибератака на ведущих операторов проводной связи, сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Злоумышленники проводят скоординированную DDoS-атаку, направленную на вывод из строя телекоммуникационных систем. Специалисты предпринимают экстренные меры по отражению атаки и восстановлению нормального функционирования сетей.

В Крыму осуществляется массированная DDos-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия. Однако некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами, — заявили в министерстве.

Ранее крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» столкнулась с масштабными техническими неполадками. Согласно данным сервиса Downdetector, сбои затронули пользователей в 31 городе страны. За час было зафиксировано более 1893 обращений от абонентов, испытывающих трудности с доступом к платформе.

До этого утром 22 июня российские пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе мессенджера WhatsApp. Мониторинговый сервис зафиксировал 117 жалоб за последний час и 618 обращений за сутки. Также наблюдались технические проблемы с Telegram и игровой платформой Roblox.

Крым
хакеры
DDoS-атаки
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама, забери меня»: экс-боец ЧВК «Вагнер» вспомнил о боях за Артемовск
Главком ВСУ признал большие проблемы в украинской армии
В России рассмотрят инициативу о кредитных каникулах при одном факторе
В Госдуме посоветовали не переживать из-за проекта о круглогодичном призыве
В Великобритании внезапно ожил мужчина, чье сердце не билось почти час
Олимпийская чемпионка назвала причину поражений синхронисток из РФ на ЧМ
Раскрыт срок для главреда Baza за взятки полицейским
В Минтрансе пригрозили российским аэропортам после задержек рейсов
Политолог высказался о возможном влиянии на Трампа со стороны жены
Японец десять лет хранил труп умершей матери в туалете
Франция резко осудила Зеленского из-за нового закона
Дети мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку в Обнинске
В Госдуме раскрыли, сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Энергетик оценил перспективы нового месторождения нефти и газа в Польше
Разрыв между средними зарплатами в регионах рекордно вырос в России
В Минтрансе пообещали проработать взаимодействие с авиакомпаниями России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 июля: где сбои в России
Трехлетняя девочка каталась на горке и получила разрыв селезенки
«Наехали на национальной почве»: актриса из РФ об учебе ребенка в Италии
Машина загадочным образом оказалась в болоте в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.