Операторы связи Крыма попали под «цифровой» огонь

На территории Крыма зафиксирована масштабная кибератака на ведущих операторов проводной связи, сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Злоумышленники проводят скоординированную DDoS-атаку, направленную на вывод из строя телекоммуникационных систем. Специалисты предпринимают экстренные меры по отражению атаки и восстановлению нормального функционирования сетей.

В Крыму осуществляется массированная DDos-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия. Однако некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами, — заявили в министерстве.

Ранее крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» столкнулась с масштабными техническими неполадками. Согласно данным сервиса Downdetector, сбои затронули пользователей в 31 городе страны. За час было зафиксировано более 1893 обращений от абонентов, испытывающих трудности с доступом к платформе.

До этого утром 22 июня российские пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе мессенджера WhatsApp. Мониторинговый сервис зафиксировал 117 жалоб за последний час и 618 обращений за сутки. Также наблюдались технические проблемы с Telegram и игровой платформой Roblox.