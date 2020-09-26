Дизайнер рассказал, как сэкономить на осеннем гардеробе

В этом сезоне популярностью пользуются предметы гардероба в стиле оверсайз. Женщины сочетают их с облегающими лосинами, а мужчины — с яркими свитерами. О других модных трендах осени, а также о том, как сэкономить на гардеробе, — в материале NEWS.ru.

Среди женщин в этом году будут популярны сарафаны из плотной ткани, трикотажные платья, юбки с запахом длиной до колена и чуть ниже, а также костюмы — из кашемира, шерсти и хлопка. Кроме того, в тренд вошли платья школьниц с воротниками, сделанные в стиле 60-х годов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила дизайнер Юлия Беляева.

Этой осенью модно носить вязаные жилеты — однако этот предмет гардероба обязательно должен быть слегка мешковатым и напоминать стиль американского студента. Популярностью пользуются пиджаки «с мужского плеча», а также приталенные или укороченные модели со скошенным низом, рассказывает дизайнер.

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Ещё один модный тренд — пончо-плед. Он может быть сделан как из шерсти, так и из плащёвки. По-прежнему популярны такие классические предметы гардероба, как тренчи, косухи, а также объёмные пальто и джинсовые куртки. Однако в этом сезоне рукава у верхней одежды стали более широкими, а джинсовки делают с укороченным до талии низом, отмечает Беляева.

В тренде по-прежнему остаются джинсы — бойфренды и mom's feet с завышенной талией. В моду также вернулись леггинсы из 80-х годов. С ними как раз хорошо сочетаются объёмные толстовки. Аналогичный тренд прослеживался и летом в прохладные дни. Однако вместо лосин девушки носили облегающие велосипедки. Юлия Беляева дизайнер дизайнер

Что касается отделки, то в этом сезоне актуальны вещи с бахромой, различными воланами, рюшами и нарядными воротниками. Людям хочется ощущения праздника, пояснила Беляева. В качестве аксессуаров дизайнер рекомендует выбирать банты — ими можно украсить как причёску, так и, к примеру, блузу. Также в тренде сейчас различные цепи.

В этом году у россиян есть прекрасная возможность сэкономить на гардеробе. Многие из них перед введением режима самоизоляции обновили весенний гардероб и даже не успели им воспользоваться.

Этой осенью у россиян есть возможность поносить вещи, которые были куплены ими на весну. Ведь и одна, и вторая пора года — это период межсезонья. Кроме того, стоит понимать, что сами магазины порой представляют в ассортименте осенней коллекции вещи, которые не были распроданы весной, — заявила Беляева.

Что касается мужской моды, то брюки среди представителей сильного пола стали более широкими и длинными. На смену кроссовкам приходит более элегантная обувь — ботинки и казаки. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил стилист и дизайнер Владислав Лисовец.

Если же мужчина всё-таки предпочитает носить кроссовки, они должны быть не такими яркими, как в предыдущих сезонах.

Тот факт, что в магазинах появилось очень много ярких мужских кроссовок, говорит о том, что пора прекращать их носить. Стоит делать выбор в пользу однотонной обуви спокойных цветов — к примеру, чёрной и серой. С костюмом будут красиво смотреться кроссовки, которые приближены к классическим, для бега. Владислав Лисовец стилист стилист

В тренде по-прежнему остаются плащи, тренчи и кожаные куртки, отмечает Лисовец. Однако последние стали более широкими и громоздкими.

Стилист рекомендовал мужчинам в этом сезоне отказаться от облегающих пиджаков и остановить свой выбор на уютных свитерах в стиле 70-х. Кроме того, стоит обратить внимание на цветные рубашки, а также на предметы гардероба в клетку и полоску.