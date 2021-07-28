Названы знаки зодиака, которым суждено разбогатеть

Парапсихолог Оксана Лукина назвала знаки зодиака, которым на роду написано быть богатыми. От этого, считают эзотерики и астрологи, нередко зависит рост в финансовых делах, пишет Teleprogramma.pro.

Козероги знают цену деньгам, не мыслят жизни без хорошего достатка. Их кредо: деньги — не главное, главное, чтобы они были. К тому же представители этого знака трудолюбивы, педантичны. Деньги их любят и сами стремятся в кошелёк.

Девы — люди экономные, умеют беречь каждую копейку и правильно вложить её. Именно под этим знаком рождается самое большое количество миллионеров. Но при этом представители знака никогда не кичатся своим богатством, не выставляют на всеобщее обозрение и оберегают от завистников. Девы любознательны, берутся за несколько дел сразу и со всеми отлично справляются.

Весы, как правило, добиваются большого состояния, не прикладывая усилий. Их любит Фортуна и особенно в азартных играх. Нередко представители этого знака становятся обладателями миллионов и квартир по лотерейному билету или получают богатое наследство. Отличительной чертой этого знака является экономность, такие люди с лёгкостью могут отказать себе в покупках.

Водолеи люди творческие, креативные, их идеи так уникальны, что они сами этому удивляются. Больших богатств им как раз помогает достичь нетрадиционное мышление, но представителям этого знака надо проявлять большую осторожность. Награды за труды не задерживаются надолго в их руках. Это свободолюбивые личности, которые ни в чём себе не отказывают.

Ранее астрологи назвали четыре знака, с представителями которых лучше не спорить и не идти им наперекор. Они умеют жёстко ответить своим противникам и с ними в любой ситуации лучше держать ухо востро.