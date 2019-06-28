https://static.news.ru/photo/871fed7a-9b97-11e9-b46e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Город Приморско-Ахтарск, а также посёлки Агой, Дедеркой, Новомихайловский и Сенное признаны самыми недорогими курортами Краснодарского края для отдыха в высокий сезон.

Эксперты сервиса Tvil.ru составили рейтинг на основе анализа оплаченных заявок на проживание в мини-отелях и гостевых домах на Кубани с 1 июля по 31 августа. Специалисты выяснили, что самое экономичное жилье клиенты бронировали в сёлах Агой и Дедеркой — около 1,7 тысячи рублей.

В среднем цена за одну ночь в отелях недорогих кубанских курортов обойдётся туристам менее двух тысяч рублей, уточняет РИА Новости .

Как писал News.ru, отдохнуть летом в странах дальнего зарубежья планируют лишь 3% россиян, ближнего — 2%. По мнению специалистов, это связано с переориентацией туриндустрии с зарубежных предложений на отечественные. В Ассоциации туроператоров рассказали о том, что российские курорты стали предлагать клиентам пакетные туры, развивают систему «Всё включено» и самое главное, повышают качество сервиса.