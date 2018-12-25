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Беременную Меган Маркл поставили на весы

Принц Гарри и Меган Маркл ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

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Супруге принца Гарри придётся взвешиваться

В королевской семья есть давняя традиция: взвешиваться до и после рождественского обеда. Пройдёт через процедуру и супруга принца Гарри.

Традиция празднования Рождества неизменна: утром, 25 декабря, вместе с королевой Елизаветой II семейство отправляется на праздничную службу в церковь Марии Магдалены, после чего следует обед в Сандрингемском дворце. Что заявлено в меню? Главным блюдом становится индейка, на гарнир — картофельное пюре или овощи. На десерт — пудинг. У каждого из членов семьи собственный любимый напиток. Королева предпочитает коктейль на основе джина, принцы Уильям и Гарри заказывают местный сидр.

После праздничной трапезы начинается самое интересное: членов семьи ждёт процедура взвешивания на старинных весах, которые старше всех обитателей дворца. Обычай был введён при короле Эдуарда VII, который подобным образом проверял, все ли остались сыты. Беременная Меган Маркл также присоединится к забавной традиции.

После следует обмен подарками, заранее записанная речь королевы для поданных и просмотр любимых рождественских фильмов. Все домочадцы соберутся в домашнем кинозале.

Вручение презентов — отдельный ритуал. Членов королевской семьи сложно удивить, потому обычно вручаются милые безделушки, либо что-то сделанное своими руками. Например, на свое первое Рождество в компании королевы Кейт Миддлтон приготовила соус чатни, а Меган Маркл подарила венценосной особе забавную фигурку. Принц Гарри известен в семье как завзятый шутник. Однажды он преподнёс на Рождество бабушке шапочку для душа с нецензурной надписью.

Ранее News.ru сообщал, что мама Меган Маркл Дория Рэгленд отказалась от приглашения английской королевы провести Рождество с королевской семьёй в Великобритании.


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