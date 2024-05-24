Лабковский объяснил россиянам, как помочь родственникам с тяжелым диагнозом Лабковский: помогать близким с тяжелым диагнозом нужно, учитывая свое состояние

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Психолог Михаил Лабковский объяснил россиянам, что они могут помочь родственникам с тяжелым диагнозом лишь в том случае, если их помощь будут готовы принять. В Telegram-канале он также призвал читателей не забывать про себя. По словам специалиста, помогать нужно так, чтобы хватило собственного ресурса.

Для начала необходимо составить план действий и принять близкого человека таким, какой он есть, добавил эксперт. Кроме того, нужно осознать, что у человека есть свои способы справляться с болезнью. Если он не просит помощи, возможно, она ему и не нужна.

Одно из важных правил — перебороть чувство стыда. Ему должны следовать как родственники, так и сам заболевший. По словам Лабковского, необходимо задавать вопросы о том, какой поддержки хочет близкий человек. При этом главное — не бросать его в одиночестве.

И помните, что вы всегда можете задать следующие вопросы: «Как я могу тебе помочь? Что я могу сделать? Что ты бы хотел получить?» — объяснил психолог.

Ранее нейропсихолог кандидат биологических наук Наталья Рудакова заявила, что существует шесть способов, помогающих почувствовать себя более счастливым. Одним из них является умение отстаивать свои личные границы.