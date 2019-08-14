https://static.news.ru/photo/96a7eb2e-be8a-11e9-9996-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина с дочерью Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина рассказала поклонникам, как она воспитывает своих дочерей Марусю и Теону и о каком будущем для них мечтает.

Ксения поделилась в своём Instagram, что её дети обеспечены, у них есть всё необходимое, она выбрала для своих дочерей хорошие учебные заведения и регулярно проводит с ними воспитательные беседы относительно того, что можно и нельзя.

У меня мечта, что Маруся поступит в МГИМО, — пишет Ксения. — Меня так же воспитывали мои родители, что их задача дать мне должное образование и беспечное детство, а уже дальше, если у меня есть мозги, я этим всем воспользуюсь и пойду в нужном направлении. С Теоной и Марусей то же самое! Они должны будут закончить 11 классов образования, а потом поступить в институт. Будут они работать или нет, они решат сами. Может, они захотят выйти замуж и сидеть дома (я против, но навязывать не собираюсь).

Ксения поясняет, что задача её детей — хорошо учиться, посещать кружки, получить должное образование и слушаться родителей. Однако телеведущая забывает, что говорить о способностях к успешной учёбе в школе детей ещё рано: Марусе 8 лет, а Теоне ещё 3 года. Как правило, в этом возрасте сложно прогнозировать способность ребёнка быть успешным именно с точки зрения образовательной системы, которая не всегда поддерживает именно умных детей, отдавая предпочтение дисциплинированным.

Про пирсинги, тату, курение, алкоголь и так далее... до 18 это всё под строжайшим запретом! Если они уважают и любят родителей, значит, они должны понимать, что для нас это ТАБУ! — запрещает Ксения. — Сильно стараемся для их будущего, все свои ресурсы и возможности используем: они отдыхают на лучших курортах, общаются с интересными людьми, много путешествуют, познают мир, у них всегда понимающие родители, но это не может быть в одни ворота, от детей должна быть отдача! Иначе они вырастут эгоистами и потребителями... Они успеют набить тату и проколоть нос, о чём потом, возможно, будут жалеть, но пока есть возможность остановить их в этом, они всё прекрасно понимают.

Ксения надеется, что её дети вырастут благодарными, будут ценить то, что имеют.