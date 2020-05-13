Королевский фотограф высказался о новом увлечении Кейт Миддлтон

https://static.news.ru/photo/21768730-94fd-11ea-9d78-fa163e074e61_660.jpg Кейт Миддлтон Фото: kensingtonroyal/instagram.com

Придворный фотограф Артур Эдвардс оценил фотографии, которые делает супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Она вынуждена обходиться без услуг королевского фотографа, поскольку находится на самоизоляции. Из-за этого недавно у неё появилась новое хобби: она взяла в руки камеру и сама снимает своих детей.

Знаменитый 79-летний придворный фотограф Артур Эдвардс раньше всячески критиковал герцогиню Кембриджскую за неправильно поставленный свет или плохую ретушь, но в последнее время Миддлтон стала намного лучше управляться с камерой.

Как сообщает «Царьград», некоторые снимки даже восхитили фотографа. Особенно Эдвардсу понравились фотографии младшего сына Кейт и Уильяма — двухлетнего Луи. Его фотографии с перепачканными краской руками вызвали у мужчины улыбку. По его словам, это высшая оценка для фотохудожника. Эдвардс подчеркнул, что фото имеет отличную цветокоррекцию и несёт жизнерадостный посыл.

NEWS.ru писал, что Кейт Миддлтон рассказала о зависти её старшего сына Джорджа к младшей сестре Шарлотте. Мальчик хотел бы делать сэндвичи в виде пауков, а не учиться грамоте.