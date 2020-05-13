Королевский фотограф высказался о новом увлечении Кейт Миддлтон

Придворный фотограф Артур Эдвардс оценил фотографии, которые делает супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Она вынуждена обходиться без услуг королевского фотографа, поскольку находится на самоизоляции. Из-за этого недавно у неё появилась новое хобби: она взяла в руки камеру и сама снимает своих детей.
Знаменитый 79-летний придворный фотограф Артур Эдвардс раньше всячески критиковал герцогиню Кембриджскую за неправильно поставленный свет или плохую ретушь, но в последнее время Миддлтон стала намного лучше управляться с камерой.
Как
NEWS.ru писал, что Кейт Миддлтон рассказала о зависти её старшего сына Джорджа к младшей сестре Шарлотте. Мальчик хотел бы делать сэндвичи в виде пауков, а не учиться грамоте.
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