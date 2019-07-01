Гарри и Меган обратились к своим последователям в Instagram с просьбой помочь «спасти планету». Однако сами члены королевской семьи грешат против окружающей среды, совершая слишком много поездок.

Июль посвящён экологии

Герцог и герцогиня Сассекские проводят ежемесячные кампании в Instagram, цель которых — социальная осведомлённость британцев в тех или иных вопросах. Июль был выбран месяцем экологии. Они выступили с сообщением, посвящённым экологическим вопросам, и предупреждением о том, что изменение климата, выбросы от применения ископаемого топлива и использование пластмассы угрожают нашей планете гибелью. Гарри и Меган обнародовали 15 счетов разного рода экологических организаций, в том числе Фонда дикой природы Леонардо Ди Каприо. Оба они, Гарри и Меган, горячо просят своих поклонников обратить внимание на растущее негативное воздействие на окружающую среду и спасти планету.

Экологический ущерб рассматривается как необходимый побочный продукт экономического роста. Так глубоко укоренилось это мышление, что развитие человечества за счёт нашей планеты считается частью естественного порядка вещей, — говорится в послании. — Только сейчас мы начинаем замечать и понимать ущерб, который наносим. Почти 7,7 млрд людей населяют Землю, и значение имеет выбор каждого.

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As a continuation of our monthly social awareness approach to shine a light on the accounts that are working towards positive change, for the month of July we turn our attention to the environment. There is a ticking clock to protect our planet - with climate change, the deterioration of our natural resources, endangerment of sacred wildlife, the impact of plastics and microplastics, and fossil fuel emissions, we are jeopardizing this beautiful place we call home - for ourselves and for future generations. Let’s save it. Let’s do our part. Quote from The Duke of Sussex: “Environmental damage has been treated as a necessary by-product of economic growth. So deeply ingrained is this thinking that it has been considered part of the natural order that humankind’s development comes at the expense of our planet. Only now are we starting to notice and understand the damage that we’ve been causing. With nearly 7.7 billion people inhabiting this Earth, every choice, every footprint, every action makes a difference.” *********************************************************** Please visit the accounts we are following this month for more details on how you can make great change and help save our planet. We can only do this together, and every little bit helps. All photos included are from the above accounts

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Всё могут короли

Обращение к последователям произошло буквально через несколько дней после того, как была обнародована статистика, свидетельствующая о том, что в 2019 году британские монархи не особенно беспокоились об экологии: общий объём выбросов CO2 для деловых поездок королевской семьи составил 3,344 тонны по сравнению с 1,687 тонны в 2018 году. Выбросы парниковых газов от их жизнедеятельности выросли из-за увеличения использования «зафрахтованных больших самолётов с неподвижным крылом для иностранных деловых поездок», пишет Daily Mail.

В частности, герцог и герцогиня Сассекские посетили Марокко и Дублин, а также Сидней, Мельбурн, остров Фрейзер, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию в рамках своего тура по Австралии в прошлом году. Кроме того, в королевской семье есть ещё один любитель поездок — принц Чарльз. Он путешествует намного чаще, чем это запланировано королевской казной. Так, в 2018–2019 финансовом году он превысил счёт на проезд на £1,3 млн. В частности, среди поездок, которые были предприняты Чарльзом и его женой Камиллой, было путешествие в страны Карибского бассейна, Африку и Европу. Они посетили Гану, Гамбию, Нигерию, Грецию, Францию, Кубу, Сент-Люсию, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду и Большой Кайман, а стоимость вояжа составила £792 000.

В связи с нестыковкой между призывами к защите планеты и реальными действиями аналитики склонны называть это выступление очередным неудачным PR-шагом герцогов Сассекских. Ещё не утихла волна критики за решение провести слишком дорогую церемонию крещения первенца, маленького Арчи, а также за выполненный на деньги налогоплательщиков ремонт нового загородного жилья королевской четы — Frogmore-коттеджа.

Karen Roe/wikipedia.org/CC BY 2.0

Ядовитые комментарии

В Instagram незамедлительно появились комментарии пользователей, которые упрекают Гарри и Меган в лицемерии.

Подождите, ребята. Вы не можете летать на частных самолётах в своей личной жизни, а затем публиковать такие вещи. Либо живи так, либо нет. Иначе это лицемерие,написал один из пользователей Instagram.

Сообщение быстро набрало более 150 000 лайков и комментариев одобрения.

Отличная инициатива, но как насчёт всех полётов и вождения членами королевской семьи? Как насчёт возмутительных размеров жилья, стоимости одежды и т. д. Возможно, пришло время подать пример. Станьте тем самым изменением, в котором наша планета нуждается, — поделился своим мнением другой.

Нашлись, однако, и защитники, утверждающие, что «королевские семьи — не самая большая проблема» и что «требуется перспектива».

Официальные лица при этом заявили, что статистика по выбросам углекислого газа вызывает сожаление, но подчеркнули, что отмеченное увеличение числа зарубежных поездок связано с деловыми визитами, необходимыми государству.

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