Гарри и Меган обратились к своим последователям в Instagram с просьбой помочь «спасти планету». Однако сами члены королевской семьи грешат против окружающей среды, совершая слишком много поездок.

Июль посвящён экологии

Герцог и герцогиня Сассекские проводят ежемесячные кампании в Instagram, цель которых — социальная осведомлённость британцев в тех или иных вопросах. Июль был выбран месяцем экологии. Они выступили с сообщением, посвящённым экологическим вопросам, и предупреждением о том, что изменение климата, выбросы от применения ископаемого топлива и использование пластмассы угрожают нашей планете гибелью. Гарри и Меган обнародовали 15 счетов разного рода экологических организаций, в том числе Фонда дикой природы Леонардо Ди Каприо. Оба они, Гарри и Меган, горячо просят своих поклонников обратить внимание на растущее негативное воздействие на окружающую среду и спасти планету.

Экологический ущерб рассматривается как необходимый побочный продукт экономического роста. Так глубоко укоренилось это мышление, что развитие человечества за счёт нашей планеты считается частью естественного порядка вещей, — говорится в послании. — Только сейчас мы начинаем замечать и понимать ущерб, который наносим. Почти 7,7 млрд людей населяют Землю, и значение имеет выбор каждого.

Всё могут короли

Обращение к последователям произошло буквально через несколько дней после того, как была обнародована статистика, свидетельствующая о том, что в 2019 году британские монархи не особенно беспокоились об экологии: общий объём выбросов CO2 для деловых поездок королевской семьи составил 3,344 тонны по сравнению с 1,687 тонны в 2018 году. Выбросы парниковых газов от их жизнедеятельности выросли из-за увеличения использования «зафрахтованных больших самолётов с неподвижным крылом для иностранных деловых поездок», пишет Daily Mail.

В частности, герцог и герцогиня Сассекские посетили Марокко и Дублин, а также Сидней, Мельбурн, остров Фрейзер, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию в рамках своего тура по Австралии в прошлом году. Кроме того, в королевской семье есть ещё один любитель поездок — принц Чарльз. Он путешествует намного чаще, чем это запланировано королевской казной. Так, в 2018–2019 финансовом году он превысил счёт на проезд на £1,3 млн. В частности, среди поездок, которые были предприняты Чарльзом и его женой Камиллой, было путешествие в страны Карибского бассейна, Африку и Европу. Они посетили Гану, Гамбию, Нигерию, Грецию, Францию, Кубу, Сент-Люсию, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду и Большой Кайман, а стоимость вояжа составила £792 000.

В связи с нестыковкой между призывами к защите планеты и реальными действиями аналитики склонны называть это выступление очередным неудачным PR-шагом герцогов Сассекских. Ещё не утихла волна критики за решение провести слишком дорогую церемонию крещения первенца, маленького Арчи, а также за выполненный на деньги налогоплательщиков ремонт нового загородного жилья королевской четы — Frogmore-коттеджа.

Karen Roe/wikipedia.org/CC BY 2.0

Ядовитые комментарии

В Instagram незамедлительно появились комментарии пользователей, которые упрекают Гарри и Меган в лицемерии.

Подождите, ребята. Вы не можете летать на частных самолётах в своей личной жизни, а затем публиковать такие вещи. Либо живи так, либо нет. Иначе это лицемерие, — написал один из пользователей Instagram.

Сообщение быстро набрало более 150 000 лайков и комментариев одобрения.

Отличная инициатива, но как насчёт всех полётов и вождения членами королевской семьи? Как насчёт возмутительных размеров жилья, стоимости одежды и т. д. Возможно, пришло время подать пример. Станьте тем самым изменением, в котором наша планета нуждается, — поделился своим мнением другой.

Нашлись, однако, и защитники, утверждающие, что «королевские семьи — не самая большая проблема» и что «требуется перспектива».

Официальные лица при этом заявили, что статистика по выбросам углекислого газа вызывает сожаление, но подчеркнули, что отмеченное увеличение числа зарубежных поездок связано с деловыми визитами, необходимыми государству.