Экс-возлюбленная принца Гарри пояснила, почему не вышла за него замуж

https://static.news.ru/photo/53e132bc-a2b6-11ea-923d-fa163e074e61_660.jpg Крессида Бонас Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Бывшая возлюбленная принца Гарри 31-летняя модель и актриса Крессида Бонас объяснила, почему не захотела стать герцогиней.

Крессида Бонас призналась, что за два года отношений с Гарри испытывала огромное давление. В какой-то момент она поняла, что не сможет жить жизнью королевской семьи и хочет продолжать свою творческую карьеру.

Страх неудачи, страх быть отвергнутой, страх быть не понятой правильно, страх оказаться не такой идеальной. Я думаю, что это всё ограничивало меня во многих ситуациях в моей жизни. Все это вставало на моем пути множество раз, мешало преодолевать различные ситуации, — привели слова модели в Starhit.ru.

Она также отметила, что, когда была на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл ей не понравился чрезмерный дресс-код на торжестве.

Не люблю я эти шляпки. Это слишком сложно для людей. Сложно их носить, сложно пытаться сквозь них смотреть, и особенно сложно несчастным людям позади вас, — поделилась актриса.

Крессида Бонас продолжает своё актёрскую карьеру, она снялась в нескольких фильмах, летом 2020 года в Австралии пройдёт премьера сериала «Убийство на ферме «Уайтхаус», в котором снялась актриса.

Ранее NEWS.ru писал, что Меган Маркл посетила свадьбу экс-возлюбленной принца Гарри Крессиде Бонас. Супругом модели стал агент по продаже недвижимости Гарри Уэнтворт-Стэнли, у которого также есть королевские корни. Отмечается, что Крессида Бонас сумела сохранить с младшим сыном принцессы Дианы дружеские отношения.