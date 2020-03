https://static.news.ru/photo/6bb49ac8-5d2e-11ea-82e5-fa163e074e61_660.jpg Алеся Кафельникова Фото: kafelnikova_a/instagram.com

Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в показе новой коллекции одежды американского рэпера Канье Уэста. Мероприятие прошло в Париже.

Уэст провёл представление неожиданно — приглашения были разосланы гостям за день до самого события, сообщает The Flow. На показе также выступила дочь артиста, Норт. Она исполнила свою песню What Are Those. Её мать, Ким Кардашьян, опубликовала сториз, где Норт и Алеся Кафельникова попали в один кадр.

Показ длился чуть больше пяти минут и сопровождался гудками российско-украинских вездеходов «Шерп». В феврале на этих же машинах команда Канье Уэста доставила в Чикаго кроссовки его новой коллекции.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Канье Уэст дал два концерта в тюрьме округа Харрис в Хьюстоне (штат Техас). Рэпера сопровождал госпел-хор. Исполнитель провёл отдельное выступление для арестантов-мужчин и ещё одно — для арестантов-женщин. Организацией мероприятия занимались всего несколько человек, поэтому для большинства сотрудников и всех заключённых приезд артиста стал неожиданностью.