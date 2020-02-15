Американский рэпер Канье Уэст организовал бесплатную раздачу новой модели кроссовок своей марки в родном Чикаго.
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Ранее Канье Уэст уже использовал вездеход «Шерп» в качестве реквизита в клипе на песню Follow God.
Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Канье Уэст дал два концерта в тюрьме округа Харрис в Хьюстоне (штат Техас). Рэпера сопровождал госпел-хор. Исполнитель провёл отдельное выступление для арестантов-мужчин и ещё одно — для арестантов-женщин. Организацией мероприятия занимались всего несколько человек, поэтому для большинства сотрудников и всех заключённых приезд Канье Уэста стал неожиданностью.
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