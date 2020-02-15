https://static.news.ru/photo/e8b43fbe-500a-11ea-af73-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст организовал бесплатную раздачу новой модели кроссовок своей марки в родном Чикаго.

Об этом сообщает Complex. Обувь в самый большой город штата Иллинойс доставили на российско-украинских вездеходах «Шерп». Машины затем остановились в разных точках Чикаго и фактически превратились в пункты раздачи кроссовок.

Ранее Канье Уэст уже использовал вездеход «Шерп» в качестве реквизита в клипе на песню Follow God.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Канье Уэст дал два концерта в тюрьме округа Харрис в Хьюстоне (штат Техас). Рэпера сопровождал госпел-хор. Исполнитель провёл отдельное выступление для арестантов-мужчин и ещё одно — для арестантов-женщин. Организацией мероприятия занимались всего несколько человек, поэтому для большинства сотрудников и всех заключённых приезд Канье Уэста стал неожиданностью.