Чего хотят женщины: кто такие феминистки и за что они борются в XXI веке В чём суть феминизма, каковы его успехи в России и правда ли, что сторонницы этого движения ненавидят мужчин

Фото Dmitry Chasovitin/Global Look Press

30 мая, в день казни Жанны д’Арк, в мире отмечается Международный день феминизма. В России фемповестка с каждым годом становится всё более привычной. Однако отношение к идеям движения колеблется от серьёзного к абсурдному. Почему сторонниц равных прав между мужчинами и женщинами нередко представляют как озлобленных лесбиянок с небритыми подмышками, каких успехов добились феминистки в России и зачем движение поддерживают мужчины — в материале NEWS.ru.

Путь от нежности и скромности к законодательным реформам

Термин «феминизм» появился благодаря мужчине, французскому философу Шарлю Фурье, более 200 лет назад. Он считал, что «социальное положение женщин является мерилом общественного прогресса». Однако в конце XVIII века под феминизмом понималась именно «феминность», или совокупность качеств, присущих женщине. Например, нежность, скромность, заботливость.

Тогда же зазвучали первые голоса женщин, выступающих за равные с мужчинами права. Так, Абигейл Смит Адамс, считающаяся первой американской феминисткой, писала своему мужу, второму президенту США, что не станет подчиняться законам, в принятии которых не участвовали женщины, и власти, которая не представляет их интересов.

В то же время в Великобритании писательница Мэри Уолстонкрафт вступила в полемику с швейцарским философом Жан-Жаком Руссо. В своём манифесте «Защита прав женщины» она рассуждала о недооценённой роли женщины в обществе и вызвала скандал лозунгом «Женщина сама может распоряжаться своей судьбой». Тогда идеи Уолстонкрафт приняли за абсурдные. А философ Томас Тейлор и вовсе сравнил признание равноправия между мужчиной и женщиной с предоставлением прав и свобод кошкам, собакам и лошадям.

Мэри Уолстонкрафт Mary Evans Picture Library/Global Look Press

С тех пор учёные зафиксировали четыре волны феминизма. По мнению писательницы и феминистки Марии Арбатовой, в России понятие равноправия полов зазвучало благодаря Александре Коллонтай, Инессе Арманд и Елене Стасовой после революции 1917 года.

Несмотря на длинную историю женского движения в России, слово «феминизм» долго считалось чуть ли не бранным. Общественное сознание приписывало феминисткам неуспешность у противоположного пола, агрессивность и даже нетрадиционную сексуальную ориентацию. Это происходило от масштабов безграмотности, низкого российского гуманитарного стандарта и обывательского страха перед людьми, восстанавливающими правовые нормы, — рассказала Арбатова NEWS.ru.

Усилиями первой в мире женщины-министра Александры Коллонтай в декабре 1917 года были приняты два важных декрета. Один — о гражданском браке, который заменял церковный, устанавливал равенство супругов и уравнивал в правах внебрачных детей с законнорождёнными. Второй — о разводе, который мог получить любой из супругов.

Однако в 1930-м Иосиф Сталин объявил «женский вопрос» решённым, ужесточил бракоразводный процесс и запретил аборты. Отметка о разводе ставилась в паспорте, а пошлина за его оформление увеличивалась в случае повторных расторжений: от 50 рублей в первый раз до 300 рублей за третий развод.

При этом Советский Союз был единственной страной в годы Второй мировой войны, гражданки которой принимали непосредственное участие в боевых действиях. Так, в 1942-м на фронт призвали более 170 тысяч девушек-комсомолок. Кроме того, из общего числа врачей Красной армии 41% составляли женщины, а среди хирургов их было 43%.

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Мария Арбатова отмечает, что одной из главных задач феминизма в России было и остаётся внедрение женщин на лидерские позиции во власти.

Ещё после окончания войны государство видело в женщинах только матерей-героинь и работниц. Сейчас ситуация несколько улучшилась. Депутаты-женщины есть в политике. Однако квота на эти позиции всё так же мала, — говорит Арбатова.

По её мнению, реальный феминизм кратко формулируется устами британской писательницы Ребекки Уэст: «Всякий раз, когда я не даю вытирать о себя ноги, меня называют феминисткой».

Успехи русского феминизма

По-настоящему о феминистическом движении в России можно говорить только с начала 1990-х годов, когда в стране независимо друг от друга стали возникать различные женские организации. Они требовали соблюдать трудовые и социальные права женщин, принять антидискриминационные законы, а также закон о домашнем насилии.

На сегодняшний день, убеждена Арбатова, феминизм в России достиг определённых успехов. Например, с 1 января 2021 года Минтруд сократил список запрещённых для женщин профессий с 456 до 100. Теперь женщинам официально можно садиться за руль самосвалов, КамАЗов и фур и работать трактористами. Но управление строительной техникой — бульдозерами, экскаваторами и автогрейдерами — по-прежнему останется исключительно мужской прерогативой.

Однако по мнению фемактивистки Яны Стяжкиной, основное «достижение феминизма заключается в том, что он не умер».

Условия существования и развития феминизма в нашей стране очень сложные. Власть воспринимает его как потенциальную опасность. И широкое освещение идей феминизма в медиа зачастую приводит к размыванию феминистской повестки, её коммерциализации и деполитизации, — заявила NEWS.ru Стяжкина.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Несмотря на некоторые успехи, данные исследования аналитического центра НАФИ при поддержке Совета Евразийского женского форума и Google показывают, что 71% россиян определяют предназначение женщины быть матерью и хорошей хозяйкой. А подавляющее большинство женщин (89%) заявляют, что мужчина должен быть «добытчиком».

Женщины всё ещё страдают от неравного отношения на рынке труда. Девушка поднимается по карьере медленнее мальчика, страдает от харассмента. Конечно, важнейшие проблемы — это бытовое и сексуальное насилие. У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и никакое движение #metoo в России тоже не работает, — считает Арбатова.

Широкое освещение фемповестки в медиа, распространение феминитивов с трудом приживаются в современной России. Движение обрастает мифами, а его сторонницы — нелицеприятными характеристиками. NEWS.ru собрал пятёрку самых ярких мифов о феминистках.

Пять мифов о феминизме

1. Феминистки ненавидят мужчин

В феминизме есть несколько движений, и среди их представительниц находится немало тех, кто действительно ненавидит мужчин. Чаще всего они придерживаются радикального феминизма, или «радфема». Однако это не означает, что все феминистки должны последовать совету писательницы Алис Коффин и «стереть мужчин с лица земли».

Всех, кто, по мнению общества, проявляет агрессию, называют радикальными феминистками, любые акции, направленные против мужских привилегий, приписывают феминисткам. Среди женщин есть мужененавистницы, так же как среди мужчин есть женоненавистники, — рассказала NEWS.ru основательница фемдвижения «Вместе» Ирина Большакова.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Феминистки заводят отношения с мужчинами: вступают в гетеросексуальные браки, дружественные отношения. По мнению Большаковой, есть немало мужчин, которые понимают проблемы женщин и прилагают максимум усилий для устранения сложностей.

2. Феминистки мужеподобные и не следят за собой

Феминизм поддерживает бодипозитивное отношение, которое учит принимать своё тело и свободно самовыражаться. Многие феминистки считают, что только женщина выбирает, какой ей быть: брить ноги или нет, краситься или нет, носить каблуки или отказаться от такой обуви. Главное — оставаться собой и не поддаваться стереотипам.

Это всё равно что сказать, что все корейцы едят собак, а все блондинки — глупые. Феминизм состоит из отдельных женщин. Это личностное движение, которое объединяет совершенно разных людей. Тут могут быть те, кто по несколько часов крутится перед зеркалом, и те, кто не знает, как красить ресницы и брить ноги. Этот стереотип настолько устарел, что мы уже не знаем, надо ли переубеждать людей, — объясняет Яна Стяжкина.

3. Феминистки убивают галантность

Есть мнение, что сторонницы движения запрещают мужчинам открывать перед собой дверь. А если помочь феминистке надеть пальто, она якобы подаст иск в суд. По мнению фемактивисток, такие стереотипы возникают от незнания и следования шаблонам.

Феминистки, как и другие люди, готовы прийти на помощь, но также спокойно принимают помощь от других. Большинство феминисток вообще не задумываются о том, кто откроет дверь, так что такие упрёки — это точно миф. Нас интересуют более серьёзные проблемы: домашнее насилие, женские репродуктивные права, ограничение права на образование, сексизм, домогательства и так далее, — говорит Большакова.

4. Все феминистки — либо лесбиянки, либо им «просто не везёт с мужиками»

Лесбийский феминизм — отдельное движение, образовавшееся в конце 1970-х — начале 1980-х в США. Основные мыслители этого направления заявляли, что лесбийский феминизм — логический результат всего движения и «женщина должна направлять свою энергию на женщину». Но, по словам экспертов, это веяние — лишь небольшое ответвление.

Ориентация с убеждениями никак не связана. Согласно статистике 2016 года, до 5% немецких женщин признавались в своей гомосексуальности. В Великобритании это 4%, во Франции — 1%, в Италии — 1%. Совсем немного лесбиянок получается, — считает Большакова.

IMAGO/mufkinnphotos / aal.photo/Global Look Press

5. Мужчины не могут быть феминистами

Мужской феминизм, или маскулизм, нацелен на устранение дискриминации мужчин и уравнение их в правах с женщинами. Это течение имеет много общего с женским феминизмом, хотя о нём знают гораздо меньше людей. По словам блогера и автора YouTube-канала «Книжный чел» Григория Мастридера, «феминизм выгоден самим мужчинам». Он объясняет это тем, что практически у каждого мужчины есть близкие ему женщины и «он не хочет, чтобы их насиловали, дискриминировали, платили меньше денег».

Известная британская актриса Эмма Уотсон является ярой приверженкой феминизма и считает, что без мужчин борьба за равноправие полов будет всего лишь борьбой. А среди голливудских звёзд мужского пола, поддерживающих движение феминисток, числятся Бенедикт Камбербэтч, Эштон Катчер, Том Харди, принц Гарри, Уилл Смит и Антонио Бандерас.