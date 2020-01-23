Российский телеведущий и капитан команды КВН «Фёдор Двинятин» Александр Гудков в шутку рассказал, что стал первым амбассадором фешн-бренда Gucci в России.
На пресс-конференции, посвящённой выходу фильма «Марафон желаний», в котором он сыграл одну из ролей, Гудков заявил, что теперь сотрудничает с модной маркой,
Я хотел рассказать об этом на «Вечернем Урганте», но признаюсь сейчас: Gucci выбрал меня своим первым официальным представителем в России. Недавно мы на четыре дня летали в тур на Неделю моды в Милане — я офигел, — сказал Гудков.
Также он отметил, что познакомился с американским актёром и музыкантом Джаредом Лето. Иностранный артист спросил, кем является Гудков, на что тот назвал себя «известным русским фриком».
Позже в журнале GQ появилась информация о том, что представители Gucci опровергли новость и отметили, что актёр — друг бренда, но не официальный представитель.
Как писал NEWS.ru, шоумен Александр Гудков поделился с подписчиками новым видео, в котором спародировал Ольгу Бузову. Сидя у себя на кухне, он изобразил мотивирующую речь певицы, которую она произнесла на одном из своих концертов.
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