https://static.news.ru/photo/0691dcf4-3dc7-11ea-a351-fa163e074e61_660.jpg Александр Гудков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий и капитан команды КВН «Фёдор Двинятин» Александр Гудков в шутку рассказал, что стал первым амбассадором фешн-бренда Gucci в России.

На пресс-конференции, посвящённой выходу фильма «Марафон желаний», в котором он сыграл одну из ролей, Гудков заявил, что теперь сотрудничает с модной маркой, сообщил «Кинорепортер».

Я хотел рассказать об этом на «Вечернем Урганте», но признаюсь сейчас: Gucci выбрал меня своим первым официальным представителем в России. Недавно мы на четыре дня летали в тур на Неделю моды в Милане — я офигел, — сказал Гудков.

Также он отметил, что познакомился с американским актёром и музыкантом Джаредом Лето. Иностранный артист спросил, кем является Гудков, на что тот назвал себя «известным русским фриком».

Позже в журнале GQ появилась информация о том, что представители Gucci опровергли новость и отметили, что актёр — друг бренда, но не официальный представитель.

Как писал NEWS.ru, шоумен Александр Гудков поделился с подписчиками новым видео, в котором спародировал Ольгу Бузову. Сидя у себя на кухне, он изобразил мотивирующую речь певицы, которую она произнесла на одном из своих концертов.